持續推動看不見的建設 虎尾寮污水下水道系統動工

台南市政府推動污水下水道系統建設，位於東區2項新建工程今天開工，台南市長黃偉哲表示，污水下水道是缺乏掌聲的建設，但對維護城市公共衛生相當重要，將持續提高接管率。

「台南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」暨「台南市虎尾寮污水下水道系統分支管網及用戶接管工程第一標」，上午在東區東和公園舉行開工典禮，由黃偉哲與內政部國土管理署長吳欣修等人主持。

黃偉哲致詞表示，污水下水道工程是缺乏掌聲的建設，因為不像道路建設、公園開闢一樣大家都看得見，但對維護城市公共衛生至關重要，對發展再生水循環利用也扮演關鍵角色，台南市接管率現已提升至27.67%，接管戶數也突破20萬戶大關，也是未來一定要繼續做的建設。

台南市政府水利局提供資料指出，市府規劃將平實重劃區、部分東區、北區生活污水收納至虎尾寮水資中心，向國土管理署爭取虎尾寮污水下水道系統建設計畫經費約新台幣20.1億元，計畫共分10標，建設期程約14年，預計佈設管線建設長度約25公里，完成後可接管戶數約1.1萬戶。

水利局指出，「台南市虎尾寮污水下水道系統分支管網及用戶接管工程第一標」，接管戶數約1364戶，發包金額約1.9億元，預計於民國115年3月完工，用戶接管涵蓋部分莊敬里及部分東光里。

水利局指出，「台南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」發包金額約1.3億元，預計於114年9月完工，完工後配合後續各期用戶接管工程，預計每天約可收集2萬7000噸家庭污水，送至虎尾寮水資中心，有效減少污水直接排放至河川。