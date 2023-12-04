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台南台江新生活玩出新內涵 祖孫敲染花草作畫同樂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校為陪伴親子親近土地，認識台江之美，開辦「台江田野花草拓染體驗」假期課程，吸引親子參加。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校為陪伴親子親近土地，認識台江之美，開辦「台江田野花草拓染體驗」假期課程，吸引親子參加。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校為陪伴親子親近土地，認識台江之美，開辦「台江田野花草拓染體驗」假期課程，吸引親子、夫妻參加，大家到田間採集構樹、黃槿花等在地植物，用石頭將花草顏色及紋路，敲染在棉布，完成美麗的畫作。陳秋琴阿嬤說，陪伴孫女走進台江田野，最開心的是讓孩子體驗大自然，拓展視野。

社大台江分校指出，台南市安南區古稱台江，人口破20萬，在台江建庄2百年的歲末，希望更多市民及親子能夠走進台江十六寮社區博物館，認識台江四季花草之美，在週末假期可以帶領孩子遠離3C，安排台江新生活，因此規畫「台江田野花草拓染體驗」假期課程，希望以環境藝術創作在地生活的新內涵。

老師楊淑瑤表示，昨帶領親子來十三佃鄭家社區博物館，到社區旁田間採集，共同探索老茨週邊花草植物之美，特別是十三佃有百年黃槿樹，也撿拾黃槿花送給同學們，一起敲染進畫布中。

陳秋琴阿嬤說，從小鼓勵孫女多元學習，這次陪伴孫女報名「台江田野花草拓染體驗」假期課程，有機會走進台江村落文化環境，體驗自然之美，拓展視野，十分開心。

吳清榮阿公也指出，此次帶著3名孫女走進鄭家社區博物館，敲染台江植物之美，看到孩子完成一幅一幅美麗的畫作，祖孫同樂，內心十分安慰。

涂雅文媽媽說，平時只會專心走路，會忽略身旁的植物，帶著小孩來體驗採集植物，老師介紹不同植物敲染出來的顏色，會有不同變化，從植物敲染藝術，觀察花朵的樣貌很有趣。

台南社大台江分校為陪伴親子親近土地，認識台江之美，開辦「台江田野花草拓染體驗」假期課程，吸引親子參加。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校為陪伴親子親近土地，認識台江之美，開辦「台江田野花草拓染體驗」假期課程，吸引親子參加。記者鄭惠仁／攝影

台江 親子 博物館

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