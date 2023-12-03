成軍僅5個月！86名長輩樂齡6樂團 演奏感人樂章

為推動樂齡勇壯嘉義市，嘉義市衛生局推動的「全嘉樂起來」系列活動，86名長輩經過5個月培訓，從不會樂器到成立6個樂齡樂團公益演出，散播歡樂、散播愛；今天舉行成果發表，現場樂音悠揚迴盪，不限年齡穿越時光。嘉市衛生局長廖育瑋說，是樂齡勇壯最佳代言人。

衛生局長廖育瑋說，86名學員平均年齡62.7歲，自今年7月成軍以來，學員課堂上認真學習，回家後勤快練習，常相約聚會、團練，培養默契。成團以來從第一次在文化公園登台演出的忐忑不安，歷經嘉義舊監聚落、濟美仁愛之家及嘉北國小公演場次的訓練，到現在已具穩健自信的台風、享受舞台。也一起到護理之家等長照機構公益演出散播歡樂、散播愛，是樂齡勇壯最佳代言人。

副市長林瑞彥表示，音樂在人類的生活中扮演極重要的角色，不分國界和年齡，樂齡長輩演出，展現活老學到老精神也體現人人都可以是音樂家。

6樂團包括，「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」、「米克斯流行樂團」等，今天上午在嘉義文化創意產業園區以音樂時光機為主題舉辦成果發表會，現場也有特色市集，假日民眾聆賞音樂遊玩市集。

烏克麗麗合奏團員表示，烏克麗麗不僅價格或學習上都是很好入手的樂器，彈奏出自己喜歡的歌曲還能到護理之家演出很有成就感。

米克斯流行樂團也自行創作、編曲、錄製原創歌曲「逐夢英雄」且拍攝MV於今天活動中首播。