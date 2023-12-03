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諸羅樹蛙最大棲息地在這 社區運用形象設文創小物

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
市府社會局今在新化大目降廣場辦社區成果展，共16個社區發展協會擺攤展出當地特色產業。記者李文德／攝影
市府社會局今在新化大目降廣場辦社區成果展，共16個社區發展協會擺攤展出當地特色產業。記者李文德／攝影

台南永康三民里舊三崁店糖廠內次生林為諸羅樹蛙保育區，是在台灣最南端的棲地，近10幾年來都有民間團體與三民社區觀察此地生態。社區估計目前還有超過2000隻樹蛙棲息在此，每年5月至9月社區更會組成導覽團，邀民眾夜間一起找樹蛙。為讓社區特色更凸顯，近來更將諸羅樹蛙形象開發文創商品，如杯墊、保溫杯袋及毛巾等，藉此讓民眾們更了解當地獨有特色。

三崁店糖廠2007年偶然發現是保育類動物諸羅樹蛙的重要棲地，經過民間搶救，至今仍維持大部分原貌，此次也諸羅樹蛙棲息地往南延伸至鹽水溪南岸，是目前發現最大的棲息地，根據三民社區觀察，目前還有超過2000隻。

三民社區關懷據點主任兼導覽員黃鈴池表示，諸羅樹蛙台語稱「青腰仔」，數十年前當地尚未建立保育觀念，當時還盛傳「生食青腰仔，能夠顧目睭」的說法，隨著保育意識提高，當地也對於樹蛙也極力保育，更特別成立小隊，每年5到9月帶領民眾夜間一起找樹蛙。黃鈴池強調，將來更將保育志業更廣為拓展，讓關懷據點長輩、社區小朋友們能夠一同加入導覽行列，一同為當地生態努力。

除此之外，三民社區為加深民眾對於此地保育特色，近來更將諸羅樹蛙形象開發文創小物，如杯墊、保溫杯袋、毛巾、拼圖等，藉此讓民眾能夠更了解當地。今社區也在市府社會局舉辦社區成果展，與其他15個社區發展協會擺攤展出，將文創商品展出。民眾表示，以往可能只有在研習時與其他社區見面，並沒有特別針對彼此特色交流，有這樣的機會能夠相互認識。

永康三民社區利用諸羅樹蛙形象，設計杯墊、保溫杯袋及毛巾等文創商品，今在社區成果展擺攤販售。記者李文德／攝影
永康三民社區利用諸羅樹蛙形象，設計杯墊、保溫杯袋及毛巾等文創商品，今在社區成果展擺攤販售。記者李文德／攝影

樹蛙 文創 毛巾

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