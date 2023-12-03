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嘉市性專區評估提案 議員過半連署

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，去年當選嘉義市議員，招牌爆乳裝吸睛，就職後積極推政見成立性專區並提案要求市府評估，獲逾10位議員過半連署，可望下周大會通過。但連署議員林煒軒說，「我連署是贊同評估，不是同意性專區」。

顏議員手拿提案照片，臉書貼文說「謝謝議員同仁支持，我送出請市府評估成立性專區的可能性提案，加上我，共有超過10位議員支持。謝謝大家理解與看見，我會繼續努力！」連署議員林煒軒說，性專區屬「鄰避設施」爭議大，議員提案背後代表一群民意，提案通過，市府有責任就成立性專區利弊得失做評估報告，不是只再空言「探求民意」。

去年6月桃園最後1家公娼「天天樂」熄燈後，台灣合法公娼業走入歷史。2011年3月立法院通過「社會秩序維護法」修正案，規範縣市政府得自行規畫性交易專區，多年來雖有許多縣市或鄉鎮市民代表喊著要推動性專區，但只聞樓梯響，全國至今無一處設置。

顏議員定期會再針對性專區質詢市長黃敏惠，「為什麼台灣沒有任何地區成立性專區？高度共識標準為何？」黃敏惠說，這在於民眾要有共識及溝通，要有高度共識才能做得了，台灣是多元社會，有需要設置民眾都能提出建議，民眾有共識的話，市府施政就會傾聽。

性專區意見兩極，如果指定要在那區設性專區，更會引發當地民眾抗議。日日春協會社工主任蕭怡婷說，縣市政府明知性交易存在，性專區也有法源依據，卻始終未積極推動。警大有博士論文探討性專區設置「鄰避效應」，研究顯示，透過協商、同理心溝通，可有效讓社區居民對性專區支持度，從30.5%升到50%。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 議員 性交易

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