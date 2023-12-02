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外國研究「2種食物」提高大腸癌風險 其中一種許多人天天當早餐吃

嘉義花海生活節熱鬧繽紛登場 賞花田聽樂團逛市集

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照，8組獨立樂團今明輪流表演，還有上百攤市集，讓民眾一次吃喝玩樂享受。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照，8組獨立樂團今明輪流表演，還有上百攤市集，讓民眾一次吃喝玩樂享受。圖／嘉市府提供

嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照，8組獨立樂團今明輪流表演，還有上百攤市集，讓民眾一次吃喝玩樂享受，民眾說，「有美麗花田拍照，還可走逛市集、聽樂團，好棒！」

市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕，花海節種植白色大波斯菊、橘色百日草和混色萬菊盛開，還有裝置藝術，白色大波斯菊2周前盛開如白雪鋪地，萬壽菊、百日草將大地染成橘黃色。

去年花海生活節超過10萬人參與，今年限時花海主題市集擴大規模，集結全台超過100間+嚴選美食、職人手作品牌，到告五人、宇宙人、Crispy脆樂團、原子邦妮、南西肯恩、AC阿蘭、王彙筑等超人氣樂團限時開唱。

今明2天活動，除廣達18公頃花海、體驗工作坊、裝置藝術及音樂演出，還可體驗百間人氣餐飲及設計品牌準備期間限定產品，花海生活節停車空間有限，市府擴大免費接駁站點及加密班次時間，提供3條活動免費接駁專車路線，請民眾多加利用大眾交通工具或免費接駁車。活動詳情見官網 https://chiayiflowerfestival.com/2023

嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照。圖／嘉市府提供
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照。圖／嘉市府提供

花田 嘉義 賞花

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