嘉義花海生活節熱鬧繽紛登場 賞花田聽樂團逛市集

嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧盛大登場，18公頃花田嬌嫩花朵遍地盛開，吸引大批民眾賞花拍照，8組獨立樂團今明輪流表演，還有上百攤市集，讓民眾一次吃喝玩樂享受，民眾說，「有美麗花田拍照，還可走逛市集、聽樂團，好棒！」

市長黃敏惠與建設處長田長沛、多位議員參加開幕，花海節種植白色大波斯菊、橘色百日草和混色萬菊盛開，還有裝置藝術，白色大波斯菊2周前盛開如白雪鋪地，萬壽菊、百日草將大地染成橘黃色。

去年花海生活節超過10萬人參與，今年限時花海主題市集擴大規模，集結全台超過100間+嚴選美食、職人手作品牌，到告五人、宇宙人、Crispy脆樂團、原子邦妮、南西肯恩、AC阿蘭、王彙筑等超人氣樂團限時開唱。