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台南新營路邊停車 擴大收費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市新營區擴大熱區路邊停車收費。圖／台南市交通局提供
台南市新營區擴大熱區路邊停車收費。圖／台南市交通局提供

台南市新營區是舊縣府所在地，熱區停車長期一位難求，市府交通局從8月開始試辦392格路邊停車收費， 交通局公布收費前後，占用停車格位時間由8小時大幅降至1.5小時，多數市民感受「容易找到車位」，交通局12月起擴大熱區再增加408格路邊收費停車，加上民治市政中心停車場釋出300多格，目前約有1千格停車位收費，範圍集中市政中心與火車站、三民路商圈二大核心，第1小時免費措施至年底。

新營區南瀛綠都心行政中心及火車站周邊有多處金融商圈、大眾運輸等重要節點，長期因商業活動及通勤轉乘等需求，地方反映停車位一位難求，交通局8月起在8個路段392席實施收費，車輛久占獲得有效排除；李小姐就說，以往到民治市政中心洽公常找不到停車位，違規停車還會被檢舉，現在很好找車位。

交通局長王銘德表示，收費後數據分析顯示，平均停車延時已由8小時大幅降至1.5小時，平日上班時段鄰近市政園區周邊、火車站及金融、商業密集區停車率約55至60%；臨住宅區（綠川北街、綠川路）約30%，收費路段停車狀況獲大幅改善，讓有停車需求的市民更容易找到停車位。

停車營運科長陳英傑表示，11月起擴大收費路段為民權路、武昌街，12月1日再擴大至民治路（健康路-復興路）、三民路（民權路-復興路）、復興路（新營交通台-金華路）、新進路（火車站-延平路）等路段，總計擴大實施收費範圍計408席，同時配置地磁導入智慧停車服務。至於新市、麻豆、佳里、善化等熱區難停車，目前先盤點停車空間，下階段再討論是否收費。

火車站 車位 綠川

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