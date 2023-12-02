朴子配天宮遶境 首到故宮南院

嘉義縣沿海宗教盛事12年一科「海表聖會」，昨天巡安賜福遶境進入第12天，朴子配天宮開基媽祖、二媽及三媽首度遶境故宮南院，搭乘最新糖鐵五分車到蒜頭糖廠，完成歷史性創舉，接下來15天將繼續走完隸屬台南州東石郡鄉鎮賜福與會香，於16日晚上回駕入廟安座。

昨天中午媽祖神轎停駕議會、縣府，議長張明達、縣長翁章梁率團隊參拜祈福；上午媽祖神轎抵故宮南院大門，故宮院長蕭宗煌迎接扶開基媽聖轎、縣長翁章梁扶二媽聖轎，配天宮董事長蔡承宗扶三媽聖轎走前方，遶境南院。

哨角聲響起，配天宮媽祖完成到故宮南院，搭糖鐵五分車遶境創舉，蕭宗煌捧開基媽、翁章梁、蔡承宗分別捧千里眼、順風耳，搭乘糖鐵尋蜜號五分車到蒜頭糖廠，台糖董事長楊明州在車站接駕，寫下歷史。

翁章梁說，故宮南院2016年開幕，海表聖會每12年一次，第一次到南院，媽祖看到南院壯觀建築物會很開心，祈求媽祖保佑嘉縣發展順利及台灣平安，高鐵到故宮南院五分車最近才通車，媽祖搭乘懷舊五分車，強化觀光能量。

「捧媽祖搭五分車有沉重感，但心裡很踏實！」蕭宗煌說，朴子媽是海線重要神祇，對地方信仰及百姓照顧靈驗，他代表故宮迎接，希望嘉縣市跟台灣人民平安、國泰民安。