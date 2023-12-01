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雲林縣府辦單身聯誼 報名逾300人將籌備新梯次

中央社／ 雲林縣1日電

雲林縣民政處將於16日舉辦單身男女聯誼活動，搭起友誼橋梁，原訂參與人數男女各20名，但報名已超過300人，民政處籌備其它梯次，為未婚男女搭起鵲橋。

雲林縣長張麗善今天告訴中央社記者，雲林縣今年度出生率降低、死亡率提高，「生不如死」，政府機關有必要提出對策，規劃明年夏季集體結婚，在結婚之前會舉辦2、3次的單身聯誼活動，牽起友誼橋梁。

張麗善說，第1梯次將於16日登場，年滿20歲的單身者皆可參加，日前開放民眾報名，報名人數相當踴躍，男生有272人、女生50人，男女人數相差懸殊，顯見男性比較活躍，女性相對保守。張麗善鼓勵更多單身女子參與，由政府機關所舉辦的活動不用擔心受騙。

根據雲林縣民政處統計，參與男女年齡從20歲到54歲，其中以8年級生最多，7年級生次之，而行業別相當廣泛，士農工商皆有。

雲林縣民政處指出，以往政府機關舉辦單身聯誼活動侷限於公務人員，今年擴大辦理，只要年滿20歲以上的單身者、在雲林縣設有戶籍或就業就學者優先錄取，至於外縣市報名者，錄取後酌收新台幣1000元活動費。

16日聯誼活動規劃在南投縣日月潭一日遊，將帶領未婚男女到龍鳳宮拜月老，加持情牽良緣，並安排許多遊戲，從中認識彼此，尋找對的人。

雲萱基金會執行長王招萍認為，彼此認識時姻緣一線牽，交談中發現彼此有共同話題時，可了解彼此興趣愛好、家庭和婚姻價值觀、金錢規劃。進一步交往時也要深入對方交友圈，過程中彼此尊重和理解對方的想法和決策，著重於溝通和協調，才能經營好關係。

單身聯誼活動 雲林 張麗善

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