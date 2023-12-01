不只註記「熟」 台南首創「平埔族群民族別認同註記」

為落實憲法保障原住民(族)身分認同權之意旨，台南市政府首創「平埔族群族人正名註記」，除積極協助推動相關政策施行，並配合訂定法規實施作業要點，今天起申請民族別認同註記活動正式上路，市長黃偉哲前往佳里戶政事務所視察，關心平埔族群民族別認同註記的受理情形，鼓勵族人踴躍註記，。

黃偉哲指出，為讓台南市的原住民族朋友加速取得法律上的身分認同保障，南市府因應憲法法庭所做出的111年憲判字第17號之判決解釋(西拉雅族釋憲案)，積極推動訂定平埔族群族人取得原住民身分及民族別的相關立法與作業要點，雖然中央給予3年期限完成修法，但台南市已經超前部署，為首創平埔族群民族別認同註記的城市。

黃偉哲表示，感謝西拉雅族朋友們在爭取正名與自身權益上所做的努力，才有機會促成此次憲法解釋的契機，期盼秉持司法院大法官之裁決宗旨，真正實踐憲法保障多元價值之精神，協助南市的平埔族群朋友完成民族別之認同註記，全面落實原民族群的權利及權益保障。

民政局表示，在釋憲成功後，註記「熟」的人數增加，至今年11月30日已達到4043人，人數最多前3名為新化774人、永康615人及大內315人，今天開始進行「平埔族群族人正名註記」，以族群認同進行註記，目前多是註記「西拉雅族」。

西拉雅族目前是台南市「市定原住民」，在2009年受理日治時期種族「熟」的縣民，可填寫登記為「平地原住民」意願書，最多達1萬2640人申請，尋求對原住民身分的認同。 縣市合併後註記「熟」人數約3千多人，目前進一步進行民族別認同註記。