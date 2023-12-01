塞到怕！分流嘉義博茶會車潮 嘉139銜接台18路段將通車

嘉義縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18線阿里山公路車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道將在博茶開幕前2天開放通行，讓遊客從國3下中埔交流道後，除直行台18至會場外，也可從替代道路前往會場，紓解易阻塞車流。

嘉義博茶會即將登場，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、縣議員江季珍等人，前往拓寬點勘查，建設處副處長蔡育宗率工程團隊，針對工程進度、活動替代道路及車流分流規畫說明，強調連絡道路段會在博茶會登場前如期完成。

建設處指出，嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，總經費達3億元，嘉139拓寬至15公尺，銜接台18線連絡道拓寬至12公尺，連絡道部分下周12月7日開放通行，全段預計明年6月完工通車後，將紓解台18線龐大車流。

縣府指出，博茶會期間，銜接台18線連絡道，遊客從國3下中埔交流道後，除直行台18至茶博會場，也可從替代道路前往，明年全段通車後，車輛可從國3中埔交流道東側台18線路口，經嘉139線銜接台3線，盼改善長久以來塞車狀況。

翁章梁表示，嘉139線銜接國3號，加上中埔鄉是前往山區旅遊的門戶，需建立完善路網協助地方均衡發展，今年博茶會設在中埔鄉農會金蘭分部，因應接下來人潮視察目前施工狀況，部分路段將在博茶會前2天通車，將有效舒緩塞車，待明年中整體通車後，可為中埔鄉長遠發展帶來正面影響。