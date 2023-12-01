快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塞到怕！分流嘉義博茶會車潮 嘉139銜接台18路段將通車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道預計12月7日通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道預計12月7日通行。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18線阿里山公路車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道將在博茶開幕前2天開放通行，讓遊客從國3下中埔交流道後，除直行台18至會場外，也可從替代道路前往會場，紓解易阻塞車流。

嘉義博茶會即將登場，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、縣議員江季珍等人，前往拓寬點勘查，建設處副處長蔡育宗率工程團隊，針對工程進度、活動替代道路及車流分流規畫說明，強調連絡道路段會在博茶會登場前如期完成。

建設處指出，嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，總經費達3億元，嘉139拓寬至15公尺，銜接台18線連絡道拓寬至12公尺，連絡道部分下周12月7日開放通行，全段預計明年6月完工通車後，將紓解台18線龐大車流。

縣府指出，博茶會期間，銜接台18線連絡道，遊客從國3下中埔交流道後，除直行台18至茶博會場，也可從替代道路前往，明年全段通車後，車輛可從國3中埔交流道東側台18線路口，經嘉139線銜接台3線，盼改善長久以來塞車狀況。

翁章梁表示，嘉139線銜接國3號，加上中埔鄉是前往山區旅遊的門戶，需建立完善路網協助地方均衡發展，今年博茶會設在中埔鄉農會金蘭分部，因應接下來人潮視察目前施工狀況，部分路段將在博茶會前2天通車，將有效舒緩塞車，待明年中整體通車後，可為中埔鄉長遠發展帶來正面影響。

嘉縣中埔鄉銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，12月7日開放通行，將紓解博茶會期間台18線龐大車流。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔鄉銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，12月7日開放通行，將紓解博茶會期間台18線龐大車流。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道部分預計12月7日通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程，連絡道部分預計12月7日通行。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，總經費達3億元，連絡道12月7日開放通行，全段預計明年6月完工通車，將紓解台18線龐大車流。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡道拓寬工程在2021年11月動工，總經費達3億元，連絡道12月7日開放通行，全段預計明年6月完工通車，將紓解台18線龐大車流。記者呂慧瑜／攝影

中埔 塞車 替代道路 嘉義

延伸閱讀

歷史創舉！朴子配天宮海表聖會遶境故宮南院搭五分車

施政滿意度 台中市奪下第一名

嘉縣博茶會來囉！科技茶生活下周六中埔打卡聖地登場

嘉義縣國小生自創紋白蝶驅逐車 導入AI影像辨識系統

相關新聞

塞到怕！分流嘉義博茶會車潮 嘉139銜接台18路段將通車

嘉義縣博茶會下周六登場，為分流博茶會9天期間台18線阿里山公路車潮，縣長翁章梁今天視察中埔鄉嘉139線及銜接台18線連絡...

歷史創舉！朴子配天宮海表聖會遶境故宮南院搭五分車

嘉義縣沿海宗教盛事12年一科「海表聖會」，今天巡安賜福遶境進入第12天，朴子配天宮開基媽祖、二媽及三媽首度遶境故宮南院，...

影／不滿沒先溝通 雲林元長村民高舉白布條抗議土地開發

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠，鄉...

最美山林燈節再創新！龍崎「空山祭」結合霹靂布袋戲

2024龍崎光節空山祭將在12月24日盛大開展！繼去年吸引突破10萬人次參與，台南市文化局今年將結合新創意，邀請霹靂布袋...

車主看準沒罰則漏洞 拔掉車牌占台南公有停車場半年沒事

有車主看準沒罰則漏洞，拔掉汽車車牌、停進台南市歸仁公有零售市場免費停車場近半年、長期占用停車位沒事，甚至市場管理處、警方...

BMW、LEXUS高價車等9輛沒收車 嘉義行政分署下周拍賣來撿便宜

嘉義、苗栗地檢署囑託行政執行署嘉義分署，代為拍賣9輛被告所有或供犯罪所用汽機車。嘉義分署定7日上午10點在地檢署大型贓物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。