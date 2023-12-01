歷史創舉！朴子配天宮海表聖會遶境故宮南院搭五分車

嘉義縣沿海宗教盛事12年一科「海表聖會」，今天巡安賜福遶境進入第12天，朴子配天宮開基媽祖、二媽及三媽首度遶境故宮南院，並搭乘最新糖鐵五分車至蒜頭糖廠，完成歷史性創舉，中午停駕縣議會及縣府，議長張明達、縣長翁章梁率團隊參拜祈福，接下來15天將繼續走完隸屬台南州東石郡鄉鎮賜福與會香，12月16日晚上回駕入廟安座。

上午9點朴子配天宮媽祖準時抵故宮南院南大門，故宮院長蕭宗煌迎接扶開基媽聖轎、縣長翁章梁扶二媽聖轎，配天宮董事長蔡承宗扶三媽聖轎走在前方，展開遶境故宮南院。

哨角聲響起，朴子配天宮媽祖12月1日完成首度到故宮南院並搭糖鐵五分車遶境創舉，由蕭院長捧開基媽、翁縣長與蔡董事長捧千里眼及順風耳，一同搭乘全台唯一糖鐵尋蜜號五分車，前往蒜頭糖廠，並由台糖董事長楊明州車站接駕開基媽，共同寫下歷史性重要時刻。

縣長翁章梁表示，故宮南院是2016年開幕，海表聖會是每12年才一次，所以這是第一次來到南院，媽祖看到南院壯觀的建築物也會很開心，也請求媽祖能保佑嘉縣發展順利及台灣平安。

翁章梁說，高鐵到故宮南院的五分車，是最近才通車，媽祖也來搭乘懷舊五分車，他相信藉此對整個嘉縣沿海的觀光跟能見度絕對會有很大的幫忙，盼文化活動包括宗教信仰，可以強化全縣觀光能量。

「捧媽祖搭五分車有沉重感，但心裡很踏實！」故宮院長蕭宗煌表示，朴子媽是海線重要的神祇，對地方的信仰及百姓都很照顧跟靈驗，他代表故宮來迎接，希望嘉縣市跟全台灣人民平平安安、國泰民安。