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影／不滿沒先溝通 雲林元長村民高舉白布條抗議土地開發

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠。記者陳苡葳／攝影
雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠。記者陳苡葳／攝影

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽表示，由於當地對此事一概不知，認為主管機關應要求業者向地方說明清楚且達成共識再開發，縣府經查該案目前由農業處審查中，核准開發後會依規定處理。

徐銘欽、龍岩村長吳水福今與20多名村民高舉「拒絕環境汙染」、「拒絕臭氣薰天」及「還我新鮮空氣」等多幅白布條，聚集在案廠周邊提出嚴正抗議，大家一致認為要在社區內興建豬隻電宰廠，恐有空氣汙染及廢水排放等問題產生，憂心長久下來會影響環境與生活品質。

徐銘欽指出，該土地鄰近村落，約有2000名住戶，據了解，最初土地屬於北港萬有紙廠廠房之一，許多廢棄物皆運至此處置放，居民擔心廢棄物造成環境汙染，希望妥善處理開發前的土方，而未來開發後的電宰場空氣、廢水排放等設施設備，也有必要到地方召開說明會，達成共識再進行，確保生活品質。

由於土方中的廢棄物涉及金屬、塑料等成分，該案被環保署列管中，若未來有人要開發土地，必須先清理土方後才能開發；知情人士表示，土地開發人員已委託廠商清理土方，但因成分多且複雜，目前停工並另尋最佳方案中。

縣府指出，該案是土地開發人以個人名義向中央申請非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫，目前由農業部審查中；農業處表示，由於開發範圍很大，依規定開發面積超過1公頃以上即需做環境影響評估，並於地方召開說明會，縣府會按程序要求業者履行。

雲林縣元長鄉西莊村內一處廣達15多公頃的土地將被開發，村民不滿開發人未向地方說明清楚未來走向，今聚集案廠旁抗議。記者陳苡葳／攝影
雲林縣元長鄉西莊村內一處廣達15多公頃的土地將被開發，村民不滿開發人未向地方說明清楚未來走向，今聚集案廠旁抗議。記者陳苡葳／攝影

廢棄物 農業部 空氣汙染 環保署

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