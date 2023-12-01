影／不滿沒先溝通 雲林元長村民高舉白布條抗議土地開發

雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽表示，由於當地對此事一概不知，認為主管機關應要求業者向地方說明清楚且達成共識再開發，縣府經查該案目前由農業處審查中，核准開發後會依規定處理。

徐銘欽、龍岩村長吳水福今與20多名村民高舉「拒絕環境汙染」、「拒絕臭氣薰天」及「還我新鮮空氣」等多幅白布條，聚集在案廠周邊提出嚴正抗議，大家一致認為要在社區內興建豬隻電宰廠，恐有空氣汙染及廢水排放等問題產生，憂心長久下來會影響環境與生活品質。

徐銘欽指出，該土地鄰近村落，約有2000名住戶，據了解，最初土地屬於北港萬有紙廠廠房之一，許多廢棄物皆運至此處置放，居民擔心廢棄物造成環境汙染，希望妥善處理開發前的土方，而未來開發後的電宰場空氣、廢水排放等設施設備，也有必要到地方召開說明會，達成共識再進行，確保生活品質。

由於土方中的廢棄物涉及金屬、塑料等成分，該案被環保署列管中，若未來有人要開發土地，必須先清理土方後才能開發；知情人士表示，土地開發人員已委託廠商清理土方，但因成分多且複雜，目前停工並另尋最佳方案中。