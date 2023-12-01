聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／不滿沒先溝通 雲林元長村民高舉白布條抗議土地開發
雲林縣元長鄉西莊、龍岩等村村民20多人今天聚集在鄉內一處廣達15多公頃土地旁高聲抗議，反對外地業者在此興建豬隻電宰廠，鄉代會副主席徐銘欽表示，由於當地對此事一概不知，認為主管機關應要求業者向地方說明清楚且達成共識再開發，縣府經查該案目前由農業處審查中，核准開發後會依規定處理。
徐銘欽、龍岩村長吳水福今與20多名村民高舉「拒絕環境汙染」、「拒絕臭氣薰天」及「還我新鮮空氣」等多幅白布條，聚集在案廠周邊提出嚴正抗議，大家一致認為要在社區內興建豬隻電宰廠，恐有空氣汙染及廢水排放等問題產生，憂心長久下來會影響環境與生活品質。
徐銘欽指出，該土地鄰近村落，約有2000名住戶，據了解，最初土地屬於北港萬有紙廠廠房之一，許多廢棄物皆運至此處置放，居民擔心廢棄物造成環境汙染，希望妥善處理開發前的土方，而未來開發後的電宰場空氣、廢水排放等設施設備，也有必要到地方召開說明會，達成共識再進行，確保生活品質。
由於土方中的廢棄物涉及金屬、塑料等成分，該案被環保署列管中，若未來有人要開發土地，必須先清理土方後才能開發；知情人士表示，土地開發人員已委託廠商清理土方，但因成分多且複雜，目前停工並另尋最佳方案中。
縣府指出，該案是土地開發人以個人名義向中央申請非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫，目前由農業部審查中；農業處表示，由於開發範圍很大，依規定開發面積超過1公頃以上即需做環境影響評估，並於地方召開說明會，縣府會按程序要求業者履行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言