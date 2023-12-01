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歲末壓軸嘉義花海生活節周末重磅登場 8組獨立樂團卡司陣容曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影

2023嘉義花海生活節，周休假日下午2點到晚間8點半，在嘉義市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，吸引許多民眾到花田拍照，裝置藝術今天布置完成，2天共8組獨立樂團接力演出，還有集結全台各城市超過100間+嚴選美食、職人手作品牌市集。

市府說，去年花海生活節超過10萬人參與，今年限時花海主題市集更擴大規模，集結全台各城市超過100間，邀請告五人、宇宙人、Crispy脆樂團、原子邦妮、南西肯恩、AC阿蘭、王彙筑及ROBOTSWING等8組超人氣樂團限時開唱，為花海生活節帶來更多不同且多元的音樂體驗。

Crispy脆樂團是台灣雙人樂團，由盧羿安（Skippy）、丁律妏（丁不拉丁／丁丁）所組成。2018年入圍第29屆金曲獎最佳演唱組合，並獲得2023年第34屆金曲獎最佳演唱組合，盧羿安是嘉義市人，載譽返鄉公演。

2天活動，除18公頃花海、體驗工作坊、裝置藝術及音樂演出外，更能體驗百間人氣餐飲及設計品牌特地準備的期間限定產品，今年邀請作家「下港女子」，選在清晨、午後避開人群，拍下乾淨畫面，捕捉嘉市悠閒步調，以獨特拍攝手法，結合「寶島製造」插畫創作，採用比較有童趣且手繪感筆觸，繪製出活潑、愜意氛圍，作為花海生活節主視覺呈現。

花海生活節的停車空間有限，今年擴大免費接駁站點，以及加密班次時間，提供3條接駁專車路線，請多加利用大眾交通工具或免費接駁車；現場備有環保餐具租用，享有環保優惠， 活動詳情見官網https://chiayiflowerfestival.com/2023。

花海生活節表演的宇宙人樂團。記者魯永明／翻攝
花海生活節表演的宇宙人樂團。記者魯永明／翻攝
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
Crispy脆樂團是台灣雙人樂團，由盧羿安（Skippy圖右）、丁律妏（丁不拉丁／丁丁）所組成，榮獲2023年第34屆金曲獎最佳演唱組合，盧羿安是嘉義市人，載譽返鄉公演。記者魯永明／翻攝
Crispy脆樂團是台灣雙人樂團，由盧羿安（Skippy圖右）、丁律妏（丁不拉丁／丁丁）所組成，榮獲2023年第34屆金曲獎最佳演唱組合，盧羿安是嘉義市人，載譽返鄉公演。記者魯永明／翻攝
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影
2023嘉義花海生活節，周休假日在嘉市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，裝置藝術今天布置完成。記者魯永明／攝影

樂團 裝置藝術 手繪 美食 花田

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