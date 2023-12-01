歲末壓軸嘉義花海生活節周末重磅登場 8組獨立樂團卡司陣容曝

2023嘉義花海生活節，周休假日下午2點到晚間8點半，在嘉義市玉山路底登場，18公頃白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，吸引許多民眾到花田拍照，裝置藝術今天布置完成，2天共8組獨立樂團接力演出，還有集結全台各城市超過100間+嚴選美食、職人手作品牌市集。

市府說，去年花海生活節超過10萬人參與，今年限時花海主題市集更擴大規模，集結全台各城市超過100間，邀請告五人、宇宙人、Crispy脆樂團、原子邦妮、南西肯恩、AC阿蘭、王彙筑及ROBOTSWING等8組超人氣樂團限時開唱，為花海生活節帶來更多不同且多元的音樂體驗。

Crispy脆樂團是台灣雙人樂團，由盧羿安（Skippy）、丁律妏（丁不拉丁／丁丁）所組成。2018年入圍第29屆金曲獎最佳演唱組合，並獲得2023年第34屆金曲獎最佳演唱組合，盧羿安是嘉義市人，載譽返鄉公演。

2天活動，除18公頃花海、體驗工作坊、裝置藝術及音樂演出外，更能體驗百間人氣餐飲及設計品牌特地準備的期間限定產品，今年邀請作家「下港女子」，選在清晨、午後避開人群，拍下乾淨畫面，捕捉嘉市悠閒步調，以獨特拍攝手法，結合「寶島製造」插畫創作，採用比較有童趣且手繪感筆觸，繪製出活潑、愜意氛圍，作為花海生活節主視覺呈現。