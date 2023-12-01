台南佳里社宅明年第3季動工 麻豆社宅落腳總爺基地

南科台南園區發展帶動居住需求快速增加，外溢效應逐漸延伸到周邊行政區，台南溪北社會住宅數量增加，立委郭國文昨邀國土發展署等單位會勘，國土署長吳欣修宣布好消息，佳里社宅預計明年第三季動工，麻豆社宅選址確定，落腳總爺基地。

吳欣修說，佳里區社宅位於延平路、佳北路口，是佳里北外環起點，占地約921坪，土地為國有非公共財產且為建築用地，交通便利土地方正，現階段規模為200戶，建設建設經費約為8.1億元，明年第三季動工。

麻豆區社宅有3處列入評估，包括警廣電台國有地、總爺基地及台灣首府大學退場後的台糖土地，若興建社宅均需辦理土地變更，其中總爺基地占地10公頃，是台土地，雖非都計區內，但距離麻豆街區不遠，最後確定落腳此處，納入社宅興建計畫。

官田區也有社宅計畫，郭國文、吳欣修、國產署署長曾國基、市議員陳秋宏等人昨到官田區公所對面的台鐵土地現勘，預計1個月內提出相關報告。

郭國文說，官田區房市及土地價格不像蛋黃區飆漲，也吸引不少外來人口移入，以南科通勤區及土地取得成本等因素考量，有設置社會住宅的條件。

據了解，官田社宅評估地點位於大隆田生態文化園區旁，土地所有權為台鐵，未來台鐵公司化後將屬公司資產，目前仍為國產署管轄，若有申請社宅需求，可提報暫停處分，以興辦社宅優先。