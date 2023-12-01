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嘉科、馬稠後水電 台水台電：沒問題

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣鹿草鄉馬稠後工業區二期總面積344公頃，預計2025年底開發完成。 記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣鹿草鄉馬稠後工業區二期總面積344公頃，預計2025年底開發完成。 記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣海區立委蔡易餘昨天邀台電、自來水公司等單位，針對嘉義科學園區及馬稠後工業區二期開發用水、用電是否足夠問題，現勘討論，依台電規畫馬稠D／S引供變電所，將可使2園區用電供應無虞，另用水部分台水也都表示沒有問題，蔡易餘表示，接下來招商非常重要，請台電台水皆按照期程如期完工。

台電表示，馬稠後一期由太鐵及糠榔配電線路引供，一期配電8.6萬，二期約28.3萬瓩，初期仍由太鐵引供，目前裝3台主電加起來18萬瓩可滿足二期需求。

另為求一、二期供電更穩定，台電強化一期電網計畫中，已列馬稠D／S引供，行政院已核定，明年將向縣府購地，預計2031年完工。

嘉科園區用電部分，台電表示，需求為31.7萬瓩，初期配電5萬瓩，會由鄰近糠榔D／S引供，同時施作161kV直供用戶部分，配合園區開發，2025年12月兩迴線地下電纜全部完成。

水公司表示，馬稠後一期用水量只1500噸，二期預留2.5萬噸用水量，馬稠後一、二期用水是沒有問題的。

嘉義科學園區用水部分，依國科會資料預估2025年需求量為5000噸，會從故宮旁既有管線直接供應，並隨嘉科廠商進駐至2027年，需求達3萬，約增2.5萬噸。

水公司指出，將從馬稠後南送線引接，也從雲林湖山水庫接新港幹管延伸16.2公里至此，滿足用水量，另南科局規畫再生水預計2027年可供1萬公噸，供水部分沒有問題。

台電 嘉義 蔡易餘 故宮 南科

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