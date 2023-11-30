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南市登革熱第二型重災區佳里佔26例 源頭分析與高雄相關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供

台南登革熱流行疫情一級指揮中心今天召開會議，疾病管制署南區管制中心報告指出，南市目前共檢出38例本土登革熱第二型病例，分別為佳里區26例，西港區4例，將軍區及新化區各2例，新營區、歸仁區、永康區及東區各1例，38例中經詳細疫調與佳里區居住地或工作地、活動史相關共35例，2例與高雄市活動史相關，1例因同時有高雄市足跡及越南旅遊史尚待基因定序結果研判。

針對佳里區登革熱第二型感染源調查，經比對確診者足跡及基因定序結果發現皆與高雄市相關，研判佳里區第二型登革病毒源頭應還是來自高雄市，所幸目前南市登革熱第二型病例分布仍以佳里區為主，無擴散情況，基因定序結果與高雄市左營區第二型流行株相同，無新增外來新病毒株的威脅，因登革熱第二型重症發生率遠高於第一型，提醒民眾仍應注意防範。

國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士報告指出，以第44周至第46周緊急防治後週邊病媒蚊監測指數進行統計數據分析，顯示實施緊急防治範圍週邊100公尺內，防治後一周皆可發現病媒蚊平均卵粒數有顯著下降趨勢，凸顯目前南市緊急防治策略確實可行且成效良好。

黃旌集提醒，儘管南市本周誘卵桶陽性率及卵粒數再創新低，但仍提醒埃及斑蚊發育零點約為13度，白線斑蚊則是約11度，目前平均溫度仍適合病媒蚊生長及活動，請民眾仍須加強自身防蚊措施及落實「巡、倒、清、刷」。

南市截至今天下午4時確診30例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1148例，今日30例分別為東區9例，南區6例，中西區5例，北區3例，永康區2例，安南區、西港區、南化區、善化區及關廟區各1例，年齡介於11歲至89歲。

台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供
台南市持續進行化學防治作業及孳清。圖／台南市衛生局提供

登革熱 確診 台南

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