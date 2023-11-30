日式老建搭配長青創作展 虎尾涌翠閣美學展很東洋

虎尾驛長照據點營運情況佳，長青學堂今天首度移師到涌翠閣對外發表成果展，「長青美學展」展示阿公阿嬤的才藝作品，除琴棋書畫，包括新推出的長青自製咖啡，更有老人家親手製作的各種故事繪本，老人家很有成就感，歡迎大家前往欣賞。

卸下生活重擔，沉浸在文藝生活中，微笑揮動彩筆，享受幸福優雅的晚年生活，由虎尾鎮公所舉辦的「長青美學展」今天開幕，到12月13日邀請虎尾驛、穎川里巷弄長照站長輩，在美麗日式建築涌翠閣 辦展，展出長輩用心創作的書法、繪畫、集體創作及故事繪本等作品。

虎尾驛據點負責人吳麗春指出，長輩每天到巷弄長照站銀髮學堂上課，來自各行各業退休的阿公阿嬤，用不同的角色，展現不同的才華，創作水準與品質出乎意料，可說人才濟濟、臥虎藏龍，全表現在他們創作中，過去只在據點展出，彼此邀請親友來觀賞，這次走出據點擴大辦展，長輩格外興奮。

她說，務農的長輩用他們一雙雙拿過鋤頭的手；勞務退休的則用操作過重機械的手；揮動過板手的手；老師則用寫過粉筆字的手；家庭主婦用端過洗過無數碗盤的手，展開一方方畫紙畫布，揮舞彩筆，讓腦海中抽象的記憶和印象，活脫脫地躍上圖面，雖然畫風、筆法、技巧各有各的特色，但也因此更能展現出各自的獨特精采。