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台南安定區新吉里改善排水 黃偉哲催中央補助快核
國道8號台南新吉交流道與台19線的安定區交通要道，地勢低窪、又位於安定排水終點，2018年8月23日豪雨曾是重災區，為此市府正進行排水改善工程，首期預計明年3月完工，第2期規畫中；市長黃偉哲昨天視察，喊話水利署能盡速核定補助，讓第2期工程一併進行，都趕在明年汛期前完工。水利局表示，設計已就緒，中央核定經費後就能申請墊付款趕緊施工。
1名當地居民說，新吉里社區既有側溝無法消化大量逕流，豪大雨就會積水影響通行，當年淹水餘悸猶存。
南市水利局指出，安定區新吉里活動中心周邊排水應急改善工程獲水利署第六河川分署補助1400萬元、加上地方自籌600萬元，針對活動中心前聚落道路既有側溝進行改建，並將水流導排至台19線的既有箱涵，工程內容包括新設箱涵、側溝改建總長約400公尺等，可有效提高區域通水能力，降低地區淹水潛勢。
黃偉哲視察指出，安定新吉聚落地勢低窪，加上原有排水問題，2018年8月23日豪雨淹水嚴重，他任市長後整體治理，加上滯洪池啟用，現在則是要打通排水路。
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