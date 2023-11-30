聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安定區新吉里改善排水 黃偉哲催中央補助快核

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南安定區新吉聚落進行排水應急改善工程，市長黃偉哲（前排右一）昨天視察進度。記者莊曜聰／攝影
台南安定區新吉聚落進行排水應急改善工程，市長黃偉哲（前排右一）昨天視察進度。記者莊曜聰／攝影

國道8號台南新吉交流道與台19線的安定區交通要道，地勢低窪、又位於安定排水終點，2018年8月23日豪雨曾是重災區，為此市府正進行排水改善工程，首期預計明年3月完工，第2期規畫中；市長黃偉哲昨天視察，喊話水利署能盡速核定補助，讓第2期工程一併進行，都趕在明年汛期前完工。水利局表示，設計已就緒，中央核定經費後就能申請墊付款趕緊施工。

1名當地居民說，新吉里社區既有側溝無法消化大量逕流，豪大雨就會積水影響通行，當年淹水餘悸猶存。

南市水利局指出，安定區新吉里活動中心周邊排水應急改善工程獲水利署第六河川分署補助1400萬元、加上地方自籌600萬元，針對活動中心前聚落道路既有側溝進行改建，並將水流導排至台19線的既有箱涵，工程內容包括新設箱涵、側溝改建總長約400公尺等，可有效提高區域通水能力，降低地區淹水潛勢。

黃偉哲視察指出，安定新吉聚落地勢低窪，加上原有排水問題，2018年8月23日豪雨淹水嚴重，他任市長後整體治理，加上滯洪池啟用，現在則是要打通排水路。

淹水 豪雨 水利局 黃偉哲 水利署 滯洪池

延伸閱讀

金馬最佳動畫「八戒」 台南在地動畫公司製作

南市棲地保育有成果 黑琵度冬數量破紀錄

飛虎將軍廟牽起淵源！黃偉哲：與日本水戶市2024將締盟

台南辦理退伍替代役男救護召訓 提升救災備援量能

相關新聞

全國首辦路口未停車再開 嘉市15天抓萬件

嘉義市國華街、崇文街口為無號誌易肇事路口，市警局試辦全國首個取締汽機車「未停車再開」科技執法，據統計，宣導期的首15天，...

昔日神風特攻隊基地 雲林虎尾建國二村動工重建

雲林虎尾鎮建國眷村緊鄰廢棄空軍基地，曾是神風特攻隊訓練基地，其中建國二村荒廢多年，成當地治安死角，縣府以新舊城區縫合計畫...

廣角鏡／嘉市花海生活節 周末登場

嘉義市花海生活節12月2日、3日在玉山路底登場，18公頃的白、黃色大波斯菊、菊色百日草已盛開，吸引民眾拍照，市府表示，屆...

台南關廟森林公園維管不足 遊客迷路

台南市政府斥資約5千萬元在關廟森林公園修繕打造抬升式的觀妙步道，獲譽為關廟版「天空步道」，但遊客抱怨會迷路，議員也批雜草...

嘉縣東石港墘老屋 打造長照據點

嘉義縣老人比率22%是全國最老的縣，東石鄉更達24%，村落剩高齡長者和荒廢老屋，弘道老人福利基金會承租東石港墘社區的老宅...

台南安定區新吉里改善排水 黃偉哲催中央補助快核

國道8號台南新吉交流道與台19線的安定區交通要道，地勢低窪、又位於安定排水終點，2018年8月23日豪雨曾是重災區，為此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。