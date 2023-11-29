快訊

吳欣盈遭質疑仍持有美籍 外交部：已電請外館接洽查證

陸黴漿菌感染大爆發！台灣也嚴防 帶你認識並預防「會走路的肺炎」

台南1碗米糕70元⋯他「真心嚇到」 消保官查訪結果曝

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供
台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供

有民眾在網路社群反映在台南市吃1碗大碗米糕要價70元，指「真心被嚇到」，原Po質疑售價不合理，希望推薦CP值高的台南米糕，引發網友對貴不貴展開論戰。台南市政府法制處消保官28日前往網友反映的米糕店實地查訪，業者表示，從今年8月調漲，小碗漲5元、大碗漲10元，主要原因是使用食材上漲。

法制處表示，該店位於本市北區文賢路，是開業已逾50年的在地老店，販售米糕、肉燥飯、四神湯等傳統小吃，米糕售價小碗40元、大碗70元。業者表示，像國產豬肉、本地糯米、魚鬆、花生、小黃瓜，乃至紙盒的成本皆節節上升，已無力自行吸收才反映於售價，店內價目表皆清楚標示品項與價格。

法制處同時查核台南市知名販售米糕的店家，包括保安路米糕、康樂街米糕、國華街三段無名米糕及小南米糕等7家業者，米糕售價小碗為35至50元不等、大碗約40至60元不等，部分業者因成本持續上揚今年調漲售價5元左右，部分店家則秉持薄利多銷未變動價格。

市府表示，台南米糕製作繁複，與筒仔米糕作法迥然不同，也比一般肉燥飯工序多，除要使用品質好的台灣糯米外，還要手工切肉慢火細熬，配上香酥魚鬆及醃漬小黃瓜，如果以米糕原料多元工序繁複論，CP值應屬高。

至於風味獨特的當歸鴨也深受民眾喜愛，經法制處查核包括鴨母寮市場、保安路的多家老字號，價格約在55至70元間，加麵線則在65至75元間，業者表示雖中藥材漲幅逾4成，鴨肉漲幅也達2成，但仍自行吸收成本，希望帶動買氣，讓消費者樂於品嘗美味當歸鴨暖冬補中益氣。

台南小吃不僅是庶民的最愛，物美CP值高，更是國內外饕客造訪台南必要體驗。市長黃偉哲重視南市小吃評價及希望民眾都能享受府城美食，並了解知名米糕及冬令進補當歸鴨價格變動及食品安全情形以維護台南美食之都的盛名。

法制處籲請民眾如有任何消費疑義，皆可撥打1950消費者服務專線諮詢或向各地方政府消費者服務中心洽詢，協力打造健全的消費環境。

台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供
台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供
台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供
台南市消保官稽查米糕跟當歸鴨價格。圖／台南市政府提供

台南 售價 小吃

延伸閱讀

黃牛溫床?亞錦賽門票喊到1萬4..消保官：Viagogo爭議多

吳宗憲列藍不分區安全名單 綠議會砲火猛烈要他請辭

獨／網購貨沒到卻收到取件成功簡訊？消保官曝「1招」解決：可退款

左營3天3度次停電 陳其邁：高雄人無法接受、必要時求償

相關新聞

台南本土登革熱今增24例 受聖嬰現象影響偏暖不可鬆懈

南市本土登革熱疫情逐漸趨緩，但根據中央氣象署昨日指出，台灣今年9至11月平均氣溫偏暖，而冬季受聖嬰險現象的影響，平均氣溫...

台南1碗米糕70元⋯他「真心嚇到」 消保官查訪結果曝

有民眾在網路社群反映在台南市吃1碗大碗米糕要價70元，指「真心被嚇到」，原Po質疑售價不合理，希望推薦CP值高的台南米糕...

南市棲地保育有成果 黑琵度冬數量破紀錄

全球瀕臨絕種「鳥界嬌客」黑面琵鷺今年隨東北季風來台度冬，目前已有2500多隻棲息在台南地區，破歷年紀錄。台南是黑面琵鷺在...

拿鋤頭的手也能揮灑畫筆 88歲農婦等長者畫展32幅感動人生

天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動，32幅畫作都是由65歲以上長輩用色筆揮灑而...

飛虎將軍廟牽起淵源！黃偉哲：與日本水戶市2024將締盟

日本水戶市議員袴塚孝雄今天在市議員黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台...

累計205例！嘉義縣登革熱集中山區 山區柑橘類採收要小心

嘉義縣登革熱本土確診截至今天累計205例，其中梅山鄉就占60例，近期山區柑橘類收成，衛生局提醒做好防護、加強清消，如出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。