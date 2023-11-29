台南1碗米糕70元⋯他「真心嚇到」 消保官查訪結果曝

有民眾在網路社群反映在台南市吃1碗大碗米糕要價70元，指「真心被嚇到」，原Po質疑售價不合理，希望推薦CP值高的台南米糕，引發網友對貴不貴展開論戰。台南市政府法制處消保官28日前往網友反映的米糕店實地查訪，業者表示，從今年8月調漲，小碗漲5元、大碗漲10元，主要原因是使用食材上漲。

法制處表示，該店位於本市北區文賢路，是開業已逾50年的在地老店，販售米糕、肉燥飯、四神湯等傳統小吃，米糕售價小碗40元、大碗70元。業者表示，像國產豬肉、本地糯米、魚鬆、花生、小黃瓜，乃至紙盒的成本皆節節上升，已無力自行吸收才反映於售價，店內價目表皆清楚標示品項與價格。

法制處同時查核台南市知名販售米糕的店家，包括保安路米糕、康樂街米糕、國華街三段無名米糕及小南米糕等7家業者，米糕售價小碗為35至50元不等、大碗約40至60元不等，部分業者因成本持續上揚今年調漲售價5元左右，部分店家則秉持薄利多銷未變動價格。

市府表示，台南米糕製作繁複，與筒仔米糕作法迥然不同，也比一般肉燥飯工序多，除要使用品質好的台灣糯米外，還要手工切肉慢火細熬，配上香酥魚鬆及醃漬小黃瓜，如果以米糕原料多元工序繁複論，CP值應屬高。

至於風味獨特的當歸鴨也深受民眾喜愛，經法制處查核包括鴨母寮市場、保安路的多家老字號，價格約在55至70元間，加麵線則在65至75元間，業者表示雖中藥材漲幅逾4成，鴨肉漲幅也達2成，但仍自行吸收成本，希望帶動買氣，讓消費者樂於品嘗美味當歸鴨暖冬補中益氣。

台南小吃不僅是庶民的最愛，物美CP值高，更是國內外饕客造訪台南必要體驗。市長黃偉哲重視南市小吃評價及希望民眾都能享受府城美食，並了解知名米糕及冬令進補當歸鴨價格變動及食品安全情形以維護台南美食之都的盛名。