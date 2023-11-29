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累計205例！嘉義縣登革熱集中山區 山區柑橘類採收要小心
嘉義縣登革熱本土確診截至今天累計205例，其中梅山鄉就占60例，近期山區柑橘類收成，衛生局提醒做好防護、加強清消，如出現頭痛、發燒、腹瀉，筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀應盡速就醫。此外，衛生局今天受贈200劑快篩，由局長趙紋華頒發感謝狀。
亞洲基因科技公司、樸仔媽微型利他慈善會今天捐贈200劑NS1快篩試劑，衛生局長趙紋華頒發感謝狀，由亞洲基因董事長吳淑慧及慈善會理事蕭吉森受獎。衛生局表示，將持續孳生源查核、化學噴藥等防治，針對高風險區域設篩檢站，並將NS1快篩分配至78家合約診所。
衛生局統計，205例分別為梅山鄉60例、大林鎮59例、民雄鄉34例、竹崎鄉28例、中埔鄉6例、太保市5例、朴子市4例、布袋鎮及水上各3例、番路鄉2例、新港鄉1例，梅山鄉公所與衛生、環保局召開防治會議，研商戶外化學防治，長期所需的人力、物資則由縣府挹注。
趙紋華也說，若曾到過登革熱高風險區域，出現發燒、筋骨痠痛、後眼窩痛等症狀，應盡速到縣內78家登革熱合約院所就醫，詳細告知醫師活動足跡史，善用NS1快篩試劑診斷通報，縮短社區隱藏期，勿因自認症狀輕微，延誤治療黃金時機。
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