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台南青農澳洲果醬大賽奪銅 紅茶威士忌橘子醬吸睛

中央社／ 台南29日電

台南青農林韡勳運用台南農產品研發果醬受矚目，今年9月參加澳洲舉辦的世界自製果醬大賽，以「紅茶威士忌橘子」果醬獲銅牌，台南市政府特地贈送紅榜慶賀，盼再接再厲。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，林韡勳運用台南豐富的水果及農產品作為原料，研發多款口味豐富果醬，參與國際比賽屢獲殊榮，曾於2022年榮獲英國世界柑橘類果醬大賽銀牌、日本世界柑橘類果醬大賽銀賞跟銅賞大獎，更在2023年英國世界柑橘類果醬大賽使用酒類食材組競賽中勇奪金牌。

李建裕指出，林韡勳此次在澳洲的斬獲，將台南市優質農產品製成果醬推向國際舞台，堪稱台灣之光。

李建裕說，透過果醬製作，能延長水果保存期限，提升附加價值，期盼林韡勳未來持續嘗試利用各種不同水果研發新品，為台灣農產品國際行銷開拓更多可能性，也讓台南優質水果在國際舞台繼續閃耀。

農業局提供資料指出，林韡勳在新營區「辻間創生聚落」開設甜玉軒門市，展售各款口味果醬及現做草莓果醬吐司、水果茶、藍莓優格等，並開設果醬手作體驗課程，推廣台灣農產品獨特魅力。

台南 柑橘 食材 青農

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