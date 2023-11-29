這款台南伴手禮是阿嬤最愛 金磚造型討喜又好用

台南市政府為迎接2024台灣燈會及「台南400」，日前舉辦伴手禮徵選活動，分為美食、文創藝品、生活用品等三大類，先選出百件入圍，再擇優50件，最後遴選出30件指定伴手禮可在燈會現場販售，預計12月公布，其中台南在地業者古寶無患子開發3款手工皂，金磚造型相當亮眼，好用又討喜，獲選呼聲高，業者也在公司大門口打造仿安平古堡的燈座，今天與區公所舉辦啟燈儀式，一起拚觀光。

安定區長李燿州表示，迎接明年的「台南400」，安定區有蘇厝第一代天府真護宮王船文物展、王船祭、長興宮瘟王祭等展演活動，還有遍地開花自我放亮的光環境呼應台灣燈會，由古寶無患子的場地拉開序幕。

古寶無患子董事長王高榮說，燈座造型仿造安平古堡設計，用特色商品外包裝浮貼於燈座，依時節變換燈座外觀，為迎接聖誕節，燈座周邊也布置聖誕紅，今天啟燈後，白天與夜晚都可以欣賞到燈座不同的景色。

無患子原本是阿嬤愛用的天然清潔劑，古寶無患子結合生技開發多項周邊產品，洗衣、沐浴、除汙都很好用，頗受消費者喜愛，還外銷到美、日，也成為另類台南特產，王高榮說，這次配合「台南400」，特別開發出無患子檀香手工皂，還做成金磚造型取開運意涵，用來當擺設也合適。

包裝上也融入台南意象，設計3款外包裝，分別是武廟外牆的紅色、藍曬圖的藍色及鳳凰花的橘色，有古有今讓人聯想到台南的風光，製作完成的首批產品也透過專人送給蔡英文總統，希望能以這款手工皂傳達專屬台南的特色。