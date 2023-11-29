弘道嘉義老屋活化「港墘暖一點」揭牌 長輩喜迎入厝

弘道老人福利基金會嘉義服務處經嘉縣文化觀光局協助，申請文化部建築保存再生計畫獲補助80萬，加上募款80萬，總斥資160萬將東石港墘社區一間超過一甲子磚造私有老宅，經2年動員修繕活化，打造成社區長輩的安心照顧基地「港墘暖一點」，今天揭牌辦入厝儀式，老大人笑說，空間變大，活動時不會撞來撞去了啦！

根據內政部最新統計，嘉縣老年人口比例突破22%是全國最老的縣，而東石鄉老年人口達24%，是縣沿海最老鄉鎮，加上人口外移，村落都剩高齡長者和荒廢老屋居多，弘道老人福利基金會與嘉縣文化局攜手，在老宅屋主林春龍支持下公益承租8年，翻新改造成多元照顧服務點。

弘道嘉義服務處指出，2年整修包括屋頂屋簷瓦片、屋內樑柱、牆面、地面修復，到防水、水泥工程、空間建置與設計，在嘉木居團隊的協助與團隊努力下，將原堆滿雜物的屋子，重新擁嶄新的面貌與光彩。

屋主64歲林春龍今天一早騎自行車從嘉市回老家，他說，老家充滿他兒時成長的回憶，看著房子從老舊廢棄到現在煥然一新，弘道更保留家人生活的回憶故事，很驚嘆老房能完全活化溫暖再現，期待未來社區阿公阿嬤們在這裡幸福生活著。

嘉義服務處長張儀芬表示，2019年開始在東石港墘打造失智照顧據點，至今改造老宅完工，成長輩照顧生活基地，推動社區即是家的照顧共生概念，港墘暖一點除是據點及展覽課成空間外，未來將規畫成親子、青年入住陪伴長輩的照顧小旅行場域。

港墘暖一點內保留客廳原家具及電視，也展出舊照片可掃QR Code聽老故事，長輩坐學生客桌椅上課，也設展覽空間及廚房，外頭搭建幸福雞舍療癒長者，及智慧灌溉種菜系統供據點餐食，將持續打造成東石鄉第一個全社區共生共融基地目標。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線