快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

弘道嘉義老屋活化「港墘暖一點」揭牌 長輩喜迎入厝

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
弘道老人福利基金會獲文化部建築保存再生計畫補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今辦揭牌入厝。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會獲文化部建築保存再生計畫補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今辦揭牌入厝。記者呂慧瑜／攝影

弘道老人福利基金會嘉義服務處經嘉縣文化觀光局協助，申請文化部建築保存再生計畫獲補助80萬，加上募款80萬，總斥資160萬將東石港墘社區一間超過一甲子磚造私有老宅，經2年動員修繕活化，打造成社區長輩的安心照顧基地「港墘暖一點」，今天揭牌辦入厝儀式，老大人笑說，空間變大，活動時不會撞來撞去了啦！

根據內政部最新統計，嘉縣老年人口比例突破22%是全國最老的縣，而東石鄉老年人口達24%，是縣沿海最老鄉鎮，加上人口外移，村落都剩高齡長者和荒廢老屋居多，弘道老人福利基金會與嘉縣文化局攜手，在老宅屋主林春龍支持下公益承租8年，翻新改造成多元照顧服務點。

弘道嘉義服務處指出，2年整修包括屋頂屋簷瓦片、屋內樑柱、牆面、地面修復，到防水、水泥工程、空間建置與設計，在嘉木居團隊的協助與團隊努力下，將原堆滿雜物的屋子，重新擁嶄新的面貌與光彩。

屋主64歲林春龍今天一早騎自行車從嘉市回老家，他說，老家充滿他兒時成長的回憶，看著房子從老舊廢棄到現在煥然一新，弘道更保留家人生活的回憶故事，很驚嘆老房能完全活化溫暖再現，期待未來社區阿公阿嬤們在這裡幸福生活著。

嘉義服務處長張儀芬表示，2019年開始在東石港墘打造失智照顧據點，至今改造老宅完工，成長輩照顧生活基地，推動社區即是家的照顧共生概念，港墘暖一點除是據點及展覽課成空間外，未來將規畫成親子、青年入住陪伴長輩的照顧小旅行場域。

港墘暖一點內保留客廳原家具及電視，也展出舊照片可掃QR Code聽老故事，長輩坐學生客桌椅上課，也設展覽空間及廚房，外頭搭建幸福雞舍療癒長者，及智慧灌溉種菜系統供據點餐食，將持續打造成東石鄉第一個全社區共生共融基地目標。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」，打造社區長輩照顧基地，長輩用樂高拼出在基地生活的情境。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」，打造社區長輩照顧基地，長輩用樂高拼出在基地生活的情境。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會獲文化部建築保存再生計畫補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今辦揭牌入厝。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會獲文化部建築保存再生計畫補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今辦揭牌入厝。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，圖為長輩上課空間。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，圖為長輩上課空間。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會獲文化部補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今揭牌長輩歡喜入厝。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會獲文化部補助，修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，今揭牌長輩歡喜入厝。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，圖為長輩拼出在基地生活的樂高情境。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」打造社區長輩照顧基地，圖為長輩拼出在基地生活的樂高情境。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」，保留屋主家人過往回憶並錄製故事QR Code。記者呂慧瑜／攝影
弘道老人福利基金會修繕活化東石港墘一處老屋「港墘暖一點」，保留屋主家人過往回憶並錄製故事QR Code。記者呂慧瑜／攝影

長輩 老年人口 嘉義 失智

延伸閱讀

回響／新北修冷氣裝修指引 業者、社區願強化管理

天墜冷氣奪命成警惕 已有社區簽切結強化施工把關

嘉義花海生活節未演先轟動 波斯菊花田盛開迫不及待拍美照

華山基金會照護下 百歲人瑞蔡玉村書寫毛筆蒼勁有力

相關新聞

台南都會公園開闢0.8公頃特色遊戲場啟用 學童迫不及待試玩

台南都會公園緊鄰奇美博物館，假日經常是親子經常前往遊憩場所，為凸顯公園遊憩效益，市府今年5月斥資2800萬元開闢特色遊具...

這款台南伴手禮是阿嬤最愛 金磚造型討喜又好用

台南市政府為迎接2024台灣燈會及「台南400」，日前舉辦伴手禮徵選活動，分為美食、文創藝品、生活用品等三大類，先選出百...

弘道嘉義老屋活化「港墘暖一點」揭牌 長輩喜迎入厝

弘道老人福利基金會嘉義服務處經嘉縣文化觀光局協助，申請文化部建築保存再生計畫獲補助80萬，加上募款80萬，總斥資160萬...

昔神風特攻隊訓練基地今成治安死角 雲林啟動大改造

雲林縣虎尾鎮建國眷村二村荒廢多年，成為當地治安死角，縣府爭取國土管理署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，規畫虎尾鎮新舊...

影／改善安定新吉里排水 市長黃偉哲要求一次到位

台南市安定區新吉里位於國道8號南側，因地勢低窪、又位於安定排水終點，若遇到短時間強降雨宣洩不及，就容易發生積淹水情形，2...

４日開放報名！品嘗客家鹹粄圓 走讀台南人權歷史場址

冬至前夕，台南市政府客家事務委員會將於12月16日邀請來自馬來西亞的客家人陳欽生，分享1971年在台南求學及其後人生發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。