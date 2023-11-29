農畜聯合開放日12月2日台南登場 體驗農遊樂趣

農業部畜產試驗所與台南農改場將於12月2日辦理聯合開放日，以乳牛及稻米為主題，搭配台灣種苗改進協會主打萵苣及玉米的種苗節活動，提供民眾體驗農遊樂趣。

台南市新化區的畜產試驗所與台南區農業改良場比鄰而居，場地廣闊環境優美，以往聯合開放日活動，總是湧入大批人潮，今年活動定於12月2日登場，結合台灣種苗改進協會舉辦「2003食農教育暨農畜聯合開放日及第27屆種苗節」，今天在台南農改場舉辦活動宣傳記者會。

台南農改場場長羅正宗致詞表示，此次活動以稻米為主題，展示各項農作物品種改良及栽培技術改進、病蟲害防治、自動化農機研發、有機友善耕作等項目，還有許多互動體驗活動，民眾可在秋高氣爽時節體驗農遊樂趣。

畜產試驗所主任秘書林宗毅說，畜試所今年以「乳牛」為主題，以科普方式規劃乳牛專區，呈現從牧場到餐桌各項乳牛飼養管理及牛奶生產技術，並結合闖關活動，讓民眾透過遊戲增長相關知識，另外，除展售受民眾歡迎的畜試所自產牧場鮮乳，還有在地小農鮮乳可供選購。

台灣種苗改進協會理事長施任青表示，安排多家種苗業者展示各式新品種作物，主打萵苣及玉米，還有小黃瓜、西瓜等其他蔬果，讓民眾了解台灣種苗業發展。

記者會現場安排業者展示新育成的萵苣品項「甜蘿蔓」、「火鳳凰2號」。業者指出，新品項具有生長期短、產業更佳等優勢，值得推廣，另外，還有口感更佳的黃甜玉米及糯玉米品項，具市場發展潛力。