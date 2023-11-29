改造後的嘉義火車站也太美了吧！獲頒「台灣光環境獎」

「嘉義之光！」嘉義市政府發包施工的古蹟火車站前廣場，日前獲頒2023台灣光環境獎，透過光環境工程暖色調燈光，點亮火車站低調優雅的古蹟，與周遭改造啟用的古蹟美術館夜景，相互呼應，讓城市的美由內而外、從市中心的點向外發散，越夜越美麗。

為鼓勵公、民營組織共同營造優良光環境，中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」至今獲獎作品涵蓋各類型，今年台灣光環境獎24日在雲門劇場頒獎，共7件作品進入決選，嘉義火車站廣場改善及光環境工程脫穎而出，獲頒「台灣光環境獎」殊榮。

嘉義火車站作為嘉市門面及最重要交通樞紐，市府前年獲內政部營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，歷經1年工程黑暗期，6月1日完工，工程費約1900萬元，除夜間光環境工程，將廣場界面與景觀整合及雨遮動線優化，延伸能遮風避雨步行與接送空間，讓市民旅客享有人本優化的城市空間。

市府配合車站微改造計畫，考量未來鐵路高架新車站及古蹟再利用前過渡期，進行站前廣場改善，透過加入光環境工程暖色調燈光，點亮火車站低調優雅古蹟，與周遭公共設施相互呼應，讓城市美由內而外、從市中心的點開始向外發散。

車站附近美術館古蹟活化，成為觀光拍照打卡景點，日前舉辦夜間尋光市集，8月配合誠品進駐美術館24小時不打烊，美術館首次夜間開放免收費，美術館經市府、文史團體合作修復再造，變成為古蹟與新建築交融藝術展覽空間。美術館由1936年興建古蹟主建物、1954年酒類倉庫，以及1980年菸酒成品倉庫組成，建築體呈現新舊相融之美。