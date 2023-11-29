嘉義花海生活節未演先轟動 波斯菊花田盛開迫不及待拍美照

2023嘉義花海生活節，周休假日12月2日、12月3日，在嘉義市玉山路底登場，18公頃的白、黃色大波斯菊、菊色百日草等綻放盛開，活動還未開始，吸引許多民眾晨昏到花田拍照，由於花田未圍住，民眾踩踏花田拍浪漫唯美照片，還有人為毛小孩拍照。

市府日前預告，花海生活節周休假日登場，連續2天8組獨立樂團演出，將有8座花海中的裝置藝術、工作坊互動體驗，一同欣賞花海田間風光！花田裝置藝術還未完成，盛開花田搶先吸引民眾賞花。

玉山路底是每年歲末花海節地點，市府今年利用休耕農地補助農民栽植白色大波斯菊、菊色百日草和混色萬壽菊，合計18公頃，受惠7 至9月的降雨量，相較於去年同期增加約300毫米，波斯菊已經繁華盛開，花期提前，明年1月耕鋤翻埋成為稻作綠肥養分，減少化學肥料使用。

站在農田旁放眼望去，遍地白色、黃色大波斯菊盛開，大波斯菊花姿纖細柔美，花語是「少女的真心」、「永遠快樂」，吻合嘉市帶給人們的幸福感。來到玉山路底，舉目望去，皚皚白雪，美不勝收，不用出國就可以看見銀色世界。

真武宮前每年搶先綻放的百日草，不讓大波斯菊專美於前，一樣是爆量盛開，兩種花卉交叉出期間限定的超夢幻美拍景點，將成為季節限定的IG人氣打卡點。

建設處長田長沛說，花海生活節將邀集超過100攤各式品牌攤商，邀請知名樂團現場表演，詳情請上市府活動官網，歡迎民眾來嘉拍照打卡，順道走讀嘉義，體會小城市的文化，感受大創新的變化，編撰屬於自己的「裏嘉義」。