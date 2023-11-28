白色恐怖電影「無法離開的人」高中校園場 首站家齊高中

教育部國教署為促進高中職推動轉型正義教育，策畫轉型正義教育課程與活動計畫，鼓勵教師將轉型正義教育議題融入各類課程。台南市家齊高中提出計畫申請並獲得補助，即日起至12月20日放映「無法離開的人」。師生將可透過VR共感白恐政治受難者的歷史處境，以及為自由人權奮鬥的時代精神。

家齊高中表示，此項活動由由公民科教師邱涵仕提出計畫申請並獲得補助。國家人權博物館為保存並推廣白色恐怖的傷痕歷史和人權理念，於2020年委託導演陳芯宜以白色恐怖為主題創作「無法離開的人」，全片使用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，結合電影敘事及沉浸式體驗，呈現已離世的受難者、倖存的難友及受難者家屬等多元觀點。

「無法離開的人」融合多名1950年代關押於綠島的政治受難者經歷，劇情以一封無法送達的遺書，築建交錯的時空，觀眾從白色恐怖綠島紀念園區第三大隊展示區為探索的起點，親臨受難者的歷史現場，深刻理解政治受難者被禁錮於歷史情境中的生命故事。該片榮獲第79屆威尼斯影展沈浸式內容單元最高榮譽「最佳VR體驗獎」的虛擬實境電影。

《無法離開的人》在家齊高中圖書館每天播放8場，活動免費參加，報名採預約審核制，觀影者請事前至圖書館櫃台登記。每日場次最晚請於當日早上8點前完成預約。