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華山基金會照護下 百歲人瑞蔡玉村書寫毛筆蒼勁有力

中央社／ 嘉義縣28日電
嘉義國際同濟會與華山基金會28日在新港鄉文昌國小舉辦「歲末寒冬送暖、攜童伴老捐年菜」活動，曾任文昌國小代理校長的百歲人瑞蔡玉村（前左3）受邀返校，並揮毫寫下「平安」兩字，下筆蒼勁有力，獲得滿堂采。圖／華山基金會提供（中央社）
嘉義國際同濟會與華山基金會28日在新港鄉文昌國小舉辦「歲末寒冬送暖、攜童伴老捐年菜」活動，曾任文昌國小代理校長的百歲人瑞蔡玉村（前左3）受邀返校，並揮毫寫下「平安」兩字，下筆蒼勁有力，獲得滿堂采。圖／華山基金會提供（中央社）

曾任嘉義新港鄉文昌國小代理校長的百歲人瑞蔡玉村，今天在華山基金會邀請下，回文昌國小展現書法功力，蔡玉村書寫「平安、吉祥」，筆下蒼勁有力，完全不像百歲人。

嘉義國際同濟會今天與華山基金會在新港鄉文昌國小舉辦「歲末寒冬送暖、攜童伴老捐年菜」活動，文昌國小學生與華山照護服務的人瑞蔡玉村攜手種樹，跨世代傳遞愛的能量。

文昌國小校長賴英杰告訴中央社記者，蔡玉村在教育界47年，桃李滿天下，今天特別返校曾經服務的文昌國小分享百年人生，並揮毫寫下「平安」、「吉祥」，雖已百歲，下筆蒼勁有力、不會發抖，獲得滿堂采。

賴英杰說，蔡玉村退休後一直用相機記錄新港點點滴滴直至70、80歲，許多人都對此印象深刻，在華山基金會照護下，身體還很硬朗。

嘉義國際同濟會長徐文昭表示，每年會員都義不容辭協助華山募集孤老年菜，取之於社會用之於社會，今年會員共認助新台幣13萬7500元愛心年菜經費。

華山基金會表示，在嘉義服務三失（失能、失智、失依）老人已24個年頭，長久以來受社會大眾幫助，才得以延續服務不中斷；期待民眾有錢出錢、有力出力，一同守護弱勢長輩。

嘉義 華山基金會 年菜 人瑞

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