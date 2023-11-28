逢豪雨必淹…台南三爺溪萬代橋瓶頸段打通 明年全數完工

三爺溪過去因通水斷面不足，每遇颱風豪雨沿岸容易發生淹水災害，尤其是萬代橋及高速公路一帶河段，因橋台墩柱造成通洪瓶頸，束縮最為嚴重，造成排水困難，為解決這個困境，台南市政府積極投入橋梁改建，明年全數完工。

市長黃偉哲今天在市政會議中表示，萬代橋的改建是三爺溪整治重中之重的工程，感謝工務局及承包廠商的努力，雖然人造的工程有其極限，但相信橋梁完成改建後，可確保周邊不再受豪雨水患之苦。黃偉哲也特別感謝中華醫事大學捐贈土地，讓水利局得以興建抽水站。

工務局指出，萬代橋及高速公路的橋台墩柱造成通洪瓶頸，抬升上游水位上壅，加重仁德永康低漥地排水困難，萬代橋一帶的河段因產生紊流，導致嚴重束縮。由於基礎底下情況不明，且國道高度受限，位於交通衝擊區，地理交通及施工因素難度極高，在經過多次模擬檢討，確保能安全克服困難之後，才敢進場施作。

現階段已將固床工拆除及雙孔箱涵部分拆除，增加通水斷面積約65.4%，打開三爺溪瓶頸段，開工至今均無造成淹水，相信完工後更能保障當地民眾生命財產安全，增進產業發展。

工務局指出，三爺溪全長約13公里，集水面積約63平方公里，是二仁溪之主要支流，因原有排水坡降平緩，通水斷面不足，過去每逢有豪大雨就容易積淹水。以2012年為例，仁德區淹水就有9次，2019年0813豪雨則使仁德、永康及大灣部分地區淹水深度逾1公尺，對當地經濟及民眾生命財產造成嚴重威脅。

為解決這個困境，南市府在三爺溪治水計畫當中規畫改建7座阻水橋梁，目前已完成5座，剩餘2座預定明年完成。另外，交通部台鐵局也將改建鐵路橋1座，目前規劃設計中，預定2027年完成。