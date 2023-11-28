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台南楠西區「擴大灌溉服務」動工 雨季存水枯水期使用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供
台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供

台南市楠西區今年3、4月芒果開花結果期最需水澆灌時，照興地區卻久旱未雨，嚴重影響大批作物產量及品質，損害農民生計。農業部農田水利署因應地方陳情，辦理「照興地區擴大灌溉服務」，今天開工典禮。

農業部次長陳添壽說，楠西區是全台最大芒果栽種區域，位於原農田水利會灌區外，農民大多自行取水，當地的灌溉水源匱乏及不穩定。農水署深入了解在地農民用水需求，及當地水文、地形等特點整體規畫，優先以照興為示範區，辦理蓄水池及配水管工程，將雨季的水蓄存下來供枯水期使用，大大的穩定灌溉用水。

農水署長蔡昇甫表示，第一階段將在照興地區建置3座500噸蓄水池、3座取水工與3517公尺輸水管線。將持續建置蓄水池及輸水管路完善灌溉系統，提供友善農作環境。

陳添壽表示，農水署明年起將調升田間管路灌溉設施補助經費，每戶農民由40萬元提高至50萬元，工程完成後鼓勵農民申請設置田間灌溉設施，使珍貴水資源運用最大化， 提升作物產量及品質，吸引青年回村或留村務農，傳承農業及活絡農村經濟發展。

陳添壽說，農水署109年10月成立，推動擴大灌溉服 務迄今累計受益面積已達5.6萬公頃，受益農戶達8萬戶，成果豐碩。 將在全國逐步興設灌溉取水、輸水、蓄水設施，加強推廣農民設置田間管路灌溉系統，藉公私協力、適地適作，讓更多農民能夠享受到政府提供的灌溉服務，打造更優良的農業生產環境。

他說，未來農業部會再結合農糧署、動植物防疫檢疫署及台南市政府、楠西區農會，中央地方通力合作，照顧服務農民。

台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供
台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供
台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供
台南楠西區「擴大灌溉服務」動工，雨季存水枯水期使用。圖／農水署提供

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