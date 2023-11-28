爭績效獎金 中華快遞工會陳情

中華快遞企業工會多次要求公司依前兩年標準發績效獎金，勞資協商無共識，工會將砲口朝向公司監察人陳明仁，要求撤換不適任主管及董監事，否則再發起罷工投票；由於陳明仁為立委陳明文胞兄，中華快遞大股東為交通部百分之百持股的中華郵政，昨天20人集結到民進黨嘉縣黨部遞陳情書。

民進黨嘉義縣黨部指出，會將陳情人對執政黨的批評與指正，轉達給民進黨中央黨部，另指控中華快遞董事會監察人陳明仁壓榨勞工，但陳明仁為國民黨籍，與立委陳明文雖為兄弟，彼此互不干涉公事，已請陳情人向國民黨反映。

中華快遞企業工會去年起訴求按照前兩年標準發放績效獎金、建立加薪制度，工會理事長陳宏春說，去年7月、今年1月為績效獎金已提出罷工投票，因公司提出協商並未罷工，但協商後公司提案給董監事，卻屢遭否決又回到原點，預計12月中旬再次罷工投票。

桃園市產業總工會理事陳俊志、台灣汽車貨運暨倉儲產業工會理事長林志雄及總幹事林昶志出面質疑，陳明仁阻擋董事長薛門騫的提案，陳一句不同意，員工薪水10多年來只有3萬多元，加薪5000元，績效獎金卻少逾萬元，年薪反而變更少。