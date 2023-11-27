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雲林入秋首場養雞場確診禽流感 3.5萬顆蛋、1.5萬隻雞撲殺銷毀

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今天出現今年入秋第一場禽流感確診禽場，撲殺15374隻蛋雞及銷毀35413顆雞蛋。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天出現今年入秋第一場禽流感確診禽場，撲殺15374隻蛋雞及銷毀35413顆雞蛋。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天出現今年入秋第1場禽流感確診禽場，縣府撲殺15374隻蛋雞、銷毀35413顆雞蛋；雲林動植物防疫所統計，今年至今雲林縣已有12場禽場確診，累計撲殺逾15萬隻雞，呼籲養禽業者加強生物安全防疫。

雲林縣古坑鄉1處蛋雞場出現雞隻異常死亡，今天確診雲林縣H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所已執行15374隻蛋雞與雞蛋35413粒的撲殺銷毀作業，並完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

防疫所長廖培志表示，該禽場是今年入秋第一場確診禽場，今年至今已12場禽場確診禽流感，全部都是養雞場，雖然疫情較去年與前年緩和，但入秋後禽流感風險大增，禽農不可大意。

為防範禽流感疫情，雲林縣每天派遣消毒車出勤針對家禽飼養密集區域、疫情發生高風險區域、與鄰縣交界之重大路口、候鳥棲息的海口與濕地等地方，採不間斷、連續性加強環境消毒作業，以降低空氣中病毒濃度；同時也提醒禽農應務必提高警覺，落實門禁管制管理工作，並加強人員、車輛、運輸載具等進出清潔及消毒作業，防範疫病造成產業重大損失。

廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場及候（野）鳥監測皆已發現禽流感案例，近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內的風險已大為增加，防疫所持續以簡訊、社群媒體等管道，提醒禽農務必加強禽場生物安全防疫；並呼籲養禽業者若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報，通報專線0932690674，以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。

禽流感 雲林 確診

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