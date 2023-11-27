台南新營路邊停車收費 下月擴及4路

台南新營區8月開始實施路邊停車收費，市府交通局日前再盤點，下月新增新進路等4條道路、約360個車格加入收費，初期停第1小時免費，有公務員說，只好改騎機車上下班，但多數居民都力挺落實使用者收費。

市府規畫，增加民治路的健康路至復興路間、三民路的民權路至復興路間、新進路的新營火車站至延平路間、復興路的新營交通台至金華路間路段的停車格納入收費，收費時間每天上午8時至晚上8時，每小時20元計費，明年1月起就取消第1小時免費的優惠。

新營8月起實施路邊停車收費，首波納入392個路邊停車格，加上民治市政中心路外停車場313個車位，此次再增360格，累計逾千個車位收費，令住民治路居民埋怨，收費後要找免費停車地方愈來愈困難；在民治市政中心上班、家住新營的林姓公務員也說，這些都是額外的支出，乾脆騎機車上下班，「省一點、是一點」。

中營里長蔡牧謙則說，新營火車站、郵局等中山路鬧區過去有部分車主長期霸占停車位，甚至還騎機車來占，收費上路大幅提高停車位周轉率，多數鄉親都認同。

市議員蔡育輝則支持使用者付費，但希望市府提供更多適合民眾更方便停車地點。交通局長王銘德說，新營區推動路邊停車收費，居民認同度很高，交通局會持續設法提供更多停車空間。