蛋黃區幾乎都納入 台南新營路邊收費下月擴大路段

台南市新營區實施路邊停車收費今年8月上路，市府交通局日前盤點適合地點，新增新進路等4條道路約360席，下月將加入收費，涵蓋在地多數蛋黃區。有民眾抱怨，日子未來恐更難過。多數鄉親認為，落實使用者收費精神，會力挺。

包括新營區公所、中營里辦公處等都收到市府交通局發布新營區路邊收費停車新增區域公文，增加民治（健康路至復興路）、三民（民權至復興路）、新進（新營火車站至延平路）、復興路（新營交通台至金華路）路段，約360席停車格納入收費。

至於收費時間為每天上午8點至晚上8點，每小時收費20元，年底前第一小時免費，明年1月起取消第一小時免費。

據悉，新營區今年8月1日起開始實施路邊停車收費，有民治路（東興路至健康路）、三民路（火車站至民權路）、中山路（火車站至新營交通台）、中正路（新營圓環至長榮路）、大同路（火車站至民治路）、開元路（火車站至東山路）、綠川北街（民治路至中正路）、綠川路（民治路至大同路）等8個路段、共計392席路邊停車格納入。

此外還包括民治市政中心路外停車場313席停車位；若加上下月將收費360席上述區域，合計逾千席，在新營市中心幾乎都適用，引起不少人討論，交通局也證實，下月會如期上路。

在民治市政中心服務的林姓公務員說，幾個月來乾脆騎機車上下班，只有下雨才開車，省一點，是一點。住民治路張姓住戶則說，收費後要找停車地方越來越困難，雖然無奈也只能接受。

中營里長蔡牧謙則說，新營火車站、郵局等中山路鬧區都在轄區，過去有部分車主長期

霸佔停車位，甚至還騎機車來替換，車頂都累積厚厚一層沙，收費上路後能大幅提高停車位周轉率，多數鄉親都認同。

市議員蔡育輝也支持使用者付費；他也提醒市府，希望進一步盤點，提供更多適合地點，讓民眾更方便停車。