嘉市表揚績優志工 186名志工服務逾1千小時

嘉義市表揚年度績優志願服務人員及單位，有186名志工及11個機關受市長黃敏惠頒獎表揚；186位志工服務時數都超越1千小時，當中部立嘉義醫院志工69歲王林完服務領域包含衛生保健類、教育類以及環保類，個人服務時數達4333小時。

這次共有11個績效評鑑甲等以上的機關與186名志工接受表揚，其中服務時數2000小時以上獲頒金質獎志工有40人、1500小時以上的銀質獎志工51人，及1000小時以上銅質獎95人。

嘉義市今年10月底志工人數達到1萬2130人，有很多志工早在2001年志願服務法頒布前就在各機構擔任義工，服務年資超過22年的志工比比皆是。

服務於部立嘉義醫院69歲王林完，服務時數4333小時，是今天的受獎志工中服務時數最高者，她同時也是港坪國小及環境保護局的志工，服務領域包含衛生保健類、教育類以及環保類。

服務時數1247小時、獲頒銅質獎的88歲曾淑雲，是財團法人天主教會嘉義教區天仁扶幼社志工隊，是今天表揚中年紀最長的志工，是樂齡勇壯的代表。她說，做志工讓她忘了年紀。

港坪國小的志工黃怡貞2010年時為了陪伴孩子成長而進入國小校園擔任志工，至今14年，志願服務的路上更斜槓成為天文教育、情緒教育講師，並在2023年社會情緒教育國際論壇肩負接待外賓的重要任務。