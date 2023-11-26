快訊

侯康配直搗賴清德本命區 趙少康：權力使人腐化是民進黨的寫照

嘉市表揚績優志工 186名志工服務逾1千小時

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市表揚年度績優志願服務人員及單位後大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義市表揚年度績優志願服務人員及單位後大合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市表揚年度績優志願服務人員及單位，有186名志工及11個機關受市長黃敏惠頒獎表揚；186位志工服務時數都超越1千小時，當中部立嘉義醫院志工69歲王林完服務領域包含衛生保健類、教育類以及環保類，個人服務時數達4333小時。

這次共有11個績效評鑑甲等以上的機關與186名志工接受表揚，其中服務時數2000小時以上獲頒金質獎志工有40人、1500小時以上的銀質獎志工51人，及1000小時以上銅質獎95人。

嘉義市今年10月底志工人數達到1萬2130人，有很多志工早在2001年志願服務法頒布前就在各機構擔任義工，服務年資超過22年的志工比比皆是。

服務於部立嘉義醫院69歲王林完，服務時數4333小時，是今天的受獎志工中服務時數最高者，她同時也是港坪國小及環境保護局的志工，服務領域包含衛生保健類、教育類以及環保類。

服務時數1247小時、獲頒銅質獎的88歲曾淑雲，是財團法人天主教會嘉義教區天仁扶幼社志工隊，是今天表揚中年紀最長的志工，是樂齡勇壯的代表。她說，做志工讓她忘了年紀。

港坪國小的志工黃怡貞2010年時為了陪伴孩子成長而進入國小校園擔任志工，至今14年，志願服務的路上更斜槓成為天文教育、情緒教育講師，並在2023年社會情緒教育國際論壇肩負接待外賓的重要任務。

獲得金質獎肯定的70多歲葉金蘭，服務於醫療財團法人台灣血液基金會高雄捐血中心嘉義捐血站，投入志工行列至今已13年。在捐血站協助捐血人登錄資料、填寫健康問卷、量血壓、跟安撫捐血人情緒。服務過程雖然繁忙，但葉金蘭認為，能夠為社會盡點心力，是件感恩的事。她的服務熱情且周到，獲捐血站工作人員肯定，也讓她覺得很有成就感。

嘉義市長黃敏惠（左二）頒贈表揚葉金蘭（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）頒贈表揚葉金蘭（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左五）與志願服務績效評鑑獲評甲等以上的志願服務目的事業主管機關合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左五）與志願服務績效評鑑獲評甲等以上的志願服務目的事業主管機關合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）頒贈表揚黃怡貞（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）頒贈表揚黃怡貞（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）頒贈表揚曾淑雲（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）頒贈表揚曾淑雲（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）頒贈表揚王林完（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）頒贈表揚王林完（右二）。圖／嘉義市政府提供

捐血中心 嘉義 黃敏惠 義工

延伸閱讀

嘉市湖子內區段徵收 2年增800戶成金雞母

相關新聞

台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且...

嘉市湖子內區段徵收 2年增800戶成金雞母

湖子內區段徵收成為嘉義市新興發展區，近兩年增加近800戶，從19鄰暴增1倍38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心今舉辦...

「台灣文學守護者」獲獎 張良澤：盼設台灣文學園區

第12屆「台南文化獎」今在台南市圖新總館舉行頒獎典禮，由投身台灣文學教育超過半世紀，被譽為「台灣文學的守護者」的張良澤獲...

西拉雅趣飛車登場總獎金達45萬 國內外好手爭鋒

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，這項活動今年邁入第...

彰化土地公迎聚雲林土地婆 神級世紀婚禮喜氣又熱鬧

彰化和美福圍宮9年前主委一場緣夢，牽起了雲林虎尾、彰化和美一段土地公和土地婆良緣，今天兩地循古禮為土地公、土地婆舉辦一場...

杜絕外來種入侵虎頭埤！ 250釣魚好手齊聚競技除4害

台南虎頭埤風景區有「台灣第一水庫」之稱，不過面臨外來種入侵問題。市府去年3月首辦釣魚比賽獲得不少好評，今再次舉辦「路亞竿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。