台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且正視七股不當種電現況對農漁民生計、生態保育嚴重影響。

投入立委選舉的台南市議員陳昆和也出席聲援，他說，七股種電已超過1500公頃，為故鄉永續大地，他堅決反對台61線以西繼續開放種電，也懇請主政者、種電業財團，放過七股一條生路，將這塊水質最清澈、漁民及養殖業賴以為生的淨土，留給代代子孫能夠安居樂業。

陳昆和表示，七股鄉親不少靠沿海養殖的文蛤、虱目魚等魚蝦餬口，而光電業者故意隱瞞，再加上政府愚民政策，百姓被無知利誘，貪圖小利而無止境圈地種電，嚴重後果已逐漸浮現。