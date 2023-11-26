快訊

侯康配直搗賴清德本命區 趙少康：權力使人腐化是民進黨的寫照

台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
投入立委選舉的台南市議員陳昆和（前） 今下午出席在七股龍山宮的首場連署反對不當種電。圖／陳昆和服務處提供
投入立委選舉的台南市議員陳昆和（前） 今下午出席在七股龍山宮的首場連署反對不當種電。圖／陳昆和服務處提供

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且正視七股不當種電現況對農漁民生計、生態保育嚴重影響。

投入立委選舉的台南市議員陳昆和也出席聲援，他說，七股種電已超過1500公頃，為故鄉永續大地，他堅決反對台61線以西繼續開放種電，也懇請主政者、種電業財團，放過七股一條生路，將這塊水質最清澈、漁民及養殖業賴以為生的淨土，留給代代子孫能夠安居樂業。

陳昆和表示，七股鄉親不少靠沿海養殖的文蛤、虱目魚等魚蝦餬口，而光電業者故意隱瞞，再加上政府愚民政策，百姓被無知利誘，貪圖小利而無止境圈地種電，嚴重後果已逐漸浮現。

種電 2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 台南 陳昆和 生態保育

延伸閱讀

台南市區域立委20人登記參選 「這1選區」高達6人最多

反不當種電救七股 在地里長、居民發起萬人公民連署

陳昆和完成台南立委參選登記 主張推動新市政中心

博士論文再被控「抽換過」 郭國文回擊：不斷抹黑已提告

相關新聞

台南七股鄉親怒吼 「反對不當種電」首場連署啟動

台南市七股區里長聯誼會會長陳中正偕同多名里長，今下午在龍山宮辦理「反不當種電搶救七股萬人連署活動」，呼籲政府須總量管制且...

嘉市湖子內區段徵收 2年增800戶成金雞母

湖子內區段徵收成為嘉義市新興發展區，近兩年增加近800戶，從19鄰暴增1倍38鄰，成全市最多鄰的里，湖內里活動中心今舉辦...

「台灣文學守護者」獲獎 張良澤：盼設台灣文學園區

第12屆「台南文化獎」今在台南市圖新總館舉行頒獎典禮，由投身台灣文學教育超過半世紀，被譽為「台灣文學的守護者」的張良澤獲...

西拉雅趣飛車登場總獎金達45萬 國內外好手爭鋒

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，這項活動今年邁入第...

彰化土地公迎聚雲林土地婆 神級世紀婚禮喜氣又熱鬧

彰化和美福圍宮9年前主委一場緣夢，牽起了雲林虎尾、彰化和美一段土地公和土地婆良緣，今天兩地循古禮為土地公、土地婆舉辦一場...

杜絕外來種入侵虎頭埤！ 250釣魚好手齊聚競技除4害

台南虎頭埤風景區有「台灣第一水庫」之稱，不過面臨外來種入侵問題。市府去年3月首辦釣魚比賽獲得不少好評，今再次舉辦「路亞竿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。