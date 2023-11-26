「台灣文學守護者」獲獎 張良澤：盼設台灣文學園區
第12屆「台南文化獎」今在台南市圖新總館舉行頒獎典禮，由投身台灣文學教育超過半世紀，被譽為「台灣文學的守護者」的張良澤獲此殊榮，台南市長黃偉哲市長頒發得獎證書和獎座。張良澤受獎時活潑地高舉獎牌喊「萬歲！萬歲！」，鮮明活潑的個性搏得來賓熱烈掌聲。
張良澤生於1939年，是資深台灣文學研究者，擔任過成大講師，日本筑波大學副教授、共立女子大學教授等教職。而他更是「台灣文學評論」雜誌總編輯兼發行人，2020年獨立創刊「老人文學叢刊」，並推動台灣文學國家園區的設立，守護文學的路上都有他的身影。
今由台南市長黃偉哲將證書、獎座頒給張良澤，張良澤隨後高舉著獎座與獎牌大喊「萬歲！萬歲！」活潑的個性讓人忘記他已高齡85歲。
張一開始致詞便邀請黃偉哲上台一同唱「燒酒矸倘賣嘸」，又引導台下與會來賓你一言我一句地唱，張良澤表示這首歌最能代表台灣人勤儉的精神。
張良澤表示，他現在正在追尋一個願望，能夠打造20公頃的台灣文學國家園區，園區內設立如原住民、荷蘭、明清、日治、戰後初期等不同文學館，讓台灣文學能夠完整保留，有志一同的文學愛好者可以一同加入推動的行列。
黃偉哲上台致詞表示，對於張教授充滿尊敬與崇拜，代表所有台南市民感謝張良澤對於台灣文學資料保存與推廣都不遺餘力，更是讓很多文學界後輩見證。
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