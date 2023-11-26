「台灣文學守護者」獲獎 張良澤：盼設台灣文學園區

第12屆「台南文化獎」今在台南市圖新總館舉行頒獎典禮，由投身台灣文學教育超過半世紀，被譽為「台灣文學的守護者」的張良澤獲此殊榮，台南市長黃偉哲市長頒發得獎證書和獎座。張良澤受獎時活潑地高舉獎牌喊「萬歲！萬歲！」，鮮明活潑的個性搏得來賓熱烈掌聲。

張良澤生於1939年，是資深台灣文學研究者，擔任過成大講師，日本筑波大學副教授、共立女子大學教授等教職。而他更是「台灣文學評論」雜誌總編輯兼發行人，2020年獨立創刊「老人文學叢刊」，並推動台灣文學國家園區的設立，守護文學的路上都有他的身影。

今由台南市長黃偉哲將證書、獎座頒給張良澤，張良澤隨後高舉著獎座與獎牌大喊「萬歲！萬歲！」活潑的個性讓人忘記他已高齡85歲。

張一開始致詞便邀請黃偉哲上台一同唱「燒酒矸倘賣嘸」，又引導台下與會來賓你一言我一句地唱，張良澤表示這首歌最能代表台灣人勤儉的精神。

張良澤表示，他現在正在追尋一個願望，能夠打造20公頃的台灣文學國家園區，園區內設立如原住民、荷蘭、明清、日治、戰後初期等不同文學館，讓台灣文學能夠完整保留，有志一同的文學愛好者可以一同加入推動的行列。