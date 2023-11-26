西拉雅趣飛車登場總獎金達45萬 國內外好手爭鋒

西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，這項活動今年邁入第十年，總獎金達45萬元，吸引中外好手競技，參賽者除打造獨特造型車，搭配酷炫造型吸睛，現場尖叫讚嘆聲不斷。

這項無動力造型車創意競賽自2014辦理迄今，西拉雅風管處說，今年邀請5名評審擔任，分別在設計、機械、車輛等領域有著豐富經驗與專業，依據各隊伍造型創意、工藝、團隊精神評分，再加上關卡挑戰分數進行統整。

而隨著知名度竄起，報名隊伍年年創新高，今年有45組隊伍與會，爭奪金獎20萬元，總獎金達45萬元。包括知名飲料店「春芳號」、「迪卡儂」等企業隊伍報名，嘉義縣大埔鄉公所吉祥物-老鷹哥和山豬妹、烏山頭水庫-烏嘎嘎、西拉雅-莎韻、達卡浪以及走馬瀨-瀨瀨也來共襄盛舉。

造型主題有時下流行的山道猴子及登革熱防治議題，還有製作精巧的黑鷹直升機、拖吊車等，參賽隊伍逐一挑戰跳台、彎道等關卡，隨著造型車擺動，民眾加現場加油尖叫聲不歇，再度印證無動力造型車創意獨特魅力。 西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今在台南大內走馬瀨農場登場。 西拉雅國家風景區管理處舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今在台南大內走馬瀨農場登場。

圖 ／西拉雅風管處提供