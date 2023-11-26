杜絕外來種入侵虎頭埤！ 250釣魚好手齊聚競技除4害
台南虎頭埤風景區有「台灣第一水庫」之稱，不過面臨外來種入侵問題。市府去年3月首辦釣魚比賽獲得不少好評，今再次舉辦「路亞竿環保釣魚比賽」近250名釣魚好手齊聚虎頭埤，享受釣魚樂。
虎頭埤風景區水域大約30公頃生態豐富，不過也與國內各埤塘相同面臨著外來種入侵危機，虎頭埤內外來種不乏武昌魚、吳郭魚、琵琶鼠魚及筍殼魚等，為能喚起民眾對於外來種危機意識，市府去年3月、10月辦釣魚比賽。因頗受好評，今天更是第三度舉辦，250名釣客齊聚釣魚。此次比賽特別加入「目標魚種」比賽，將筍殼魚列入指定。
從高雄鼓山特地來的郭先生表示，自己已有10多年釣齡，首次到虎頭埤釣魚，環境好對於釣客而言也相對安全；更有不少遊客攜家帶眷，一邊享受釣魚樂，一邊享受親子樂趣。
此次比賽激烈，經過數小時的比拚，民眾將自己釣起最重的魚秤重比賽，最後由來自高雄旗山的郭柏辰以2公斤泰國鱧奪得第一。而目標魚種因為溪底魚，難度高，分別由楊宗霈、羅啟誠、廖國峰、洪坤泰釣得。
虎頭埤風景區管理所表示，前兩次釣魚總共移除150公斤左右外來種。此次釣魚競賽除了能讓民眾將魚帶回之外，更提供大桶子讓帶不回的民眾放置，後續交由新化清潔隊處理。而針對外來種入侵問題，管理所指出，除了會注意民眾是否會到此放生，還是得提醒民眾不要隨便放生影響生態，並珍愛原生魚種。
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