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南市國產牛肉行銷「說菜」 現煮牛肉湯只需銅板價

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，邀來請多家知名店家設攤，更安排知名飲食文化者「說菜」，說明國產牛肉特色，遊客現場領券就能以50元銅板價享用現煮牛肉湯美味，直呼賺到了。

市府農業局這次「饗牛幸福-雙B主題」，以牛肉(Beef)搭配啤酒(Beer)行銷，邀請牛莉莉、阿財、南科牛肉）、餉時光、鴻牛、蠻牛、和味善化店等在地牛肉湯業者，推出新鮮的清燙牛肉湯。遊客現場領券就能以50元享用一碗；從山上區騎機車來的林阿伯說，除肉質鮮嫩，且只要50元，比一杯咖啡還便宜，真的賺到了。

現場更有北海道咖喱溫體牛雜丼、炙燒牛握壽司、紅蔥牛肉漢堡及紅酒牛肉刈包等創意料理。今年首獲米其林綠星主廚簡天才，推出法式牛肉湯及獨家開發的「烏龍茶香牛肉湯」，推出60份現場秒殺。

台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、立委郭國文、市議員陳碧玉、善化農會總幹事楊耿榮等人與會，還有職棒統一獅吉祥物應援開場。

會場也邀請台灣美食技術交流協會榮譽理事長徐仲來「說菜」，說明牛各部位肉質特色，也比較日本、美國、台灣等牛肉特色、料理優勢，他也不諱言，若要品嘗新鮮牛肉湯，當然是國產牛肉。

農業局說，配合這次國產牛肉行銷，市府踏查台南各區在地美味牛秘境，結合觀光旅遊局「旅行台南APP」-跟著魚頭君趴趴走集金幣活動，民眾到26家配合的牛肉店家品嘗還能集金幣抽大獎。

民眾可在11月30日前到活動26家配合店家享受專屬消費優惠，相關活動資訊可至臉書「台南市政府農業局」、「南得極品」粉絲團或「好南入手」網站了解活動內容，農業局官網好南入手

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，民眾憑券就能以50元銅板價享用。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，現場展示合作的南市各地牛肉湯商家。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，現場展示合作的南市各地牛肉湯商家。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，現場人氣強強滾。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，現場人氣強強滾。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，市長黃偉哲、立委郭國文等人與會。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在善化啤酒廠舉辦國產牛肉行銷活動，市長黃偉哲、立委郭國文等人與會。記者謝進盛／攝影

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