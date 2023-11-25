陳建仁視察東石漁港 期待東石蚵與日本瀨戶內海蚵齊名

斥資1億7千5百萬整建的嘉縣東石漁港水環境改善計畫，今年3月完工，行政院長陳建仁今天站台立委蔡易餘東石競總成立前，特地先前往視察完工情形；陳建仁表示，東石漁港因前瞻建設補助整建閃亮起來，舉例日本瀨戶內海蚵產業履歷聞名為例，對東石蚵正建生產履歷表期待。

陳建仁表示，東石漁港是嘉縣兼具漁業與觀光休閒的港口，也是縣內第二大近海漁港，知名東石蚵正在建履歷，今已成為台灣西部沿海著名的景點，也使鄉民對未來擁新的展望與盼望，東石漁港也因前瞻建設閃亮起來。

陳建仁說，東石漁港新建至今已36年，因地層下陷、碼頭結構破損及建物老舊等因素，嘉縣長翁章梁見此向中央提計畫，申請前瞻基礎建設獲補助整建，而全台水環境建設農業部漁業署編列20.68億，已執行全台32處，東石漁港成最佳典範，不僅經濟效益，更重要觀光旅遊效益提升。

翁章梁說，沒有前瞻基礎建設經費，嘉縣很多建設改善都無法完成，東石養育蚵的水域環境是優良的，近年從養育生產基地至今成全台知名觀光烤蚵吃到飽景點，所以更需投入更多經費資源建設，1.75億改善漁港過往滲水等問題，盼未來中央繼續大力支持。