反不當種電救七股 募集萬人連署

台南市沿海種電問題成選舉攻防議題，七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電救七股」公民連署活動，無黨籍立委參選人陳昆和也聲援，目標1個月募集萬人支持，當地里長陳中正、黃仙立、黃進士等人呼籲應該總量管制，別再繼續種電、給在地漁民生存空間；陳昆和表示，南市種電快要達標，還不知節制，圖利廠商、向銀行搬錢，在地人應該要覺醒。

七股區里長、社區發展協會、自救會、農漁會成員共32人自主發起公民連署活動，希望「從七股看台灣」，大潭里長陳中正說，七股面積約1萬1000公頃，就有2000公頃種電，「亂糟糟」，要總量管制、管理機制，不該種電地方不要種，一個兼具養殖觀光好地方，不應該有那麼多光電場。

三股里長黃仙立說，並非不支持綠能，但不能讓居民、漁民難生存；七股里長黃進士表示，政府推種電沒配套，當地里長被蒙在鼓裡，讓人懷疑官商勾結，光電場東一塊西一塊，農路搞得滿目瘡痍，難道七股人是二等國民？

立委參選人陳昆和說，台南市府推凈零轉型，2030年目標發電量4.5GW，但今年已達4.3GW卻還要一直種電，七股種電總量全台第一，他議員任內堅決反對台61線以西種電，對手僅擋下約70公頃的大潮溝案，就自我標榜，在地人無法苟同；對此，郭國文說，對手可以抹黑，但他在七股光電與生活、生產與生態平衡貢獻獲得環團肯定，打臉對手謊言。

市府表示，有關台61線以西太陽能板設置申請，市府多次重申強調尊重議會決議，不會審查台61線以西光電案場，「台南淨零永續城市管理自治條例」是上位概念，與光電設置審查無涉，呼籲部分民代參選人勿譁眾取寵、以不實謠言惡意煽動，以免有違選民託付。

政府推動綠能政策，衍生業者種電與民爭地、影響農漁生計問題，南市沿海原是綠營票倉，但因光電開發屢生爭議，支持者似有鬆動情形，對大選影響有待觀察。