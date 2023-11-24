反不當種電救七股 在地里長、居民發起萬人公民連署

台南沿海種電問題成選舉攻防議題，七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電救七股」公民連署活動，無黨籍立委參選人陳昆和也聲援，呼籲各界正視「七股不當種電」問題，目標1個月募集萬人支持，當地里長陳中正、黃仙立、黃進士等人呼籲應該總量管制，別再繼續種電、給在地漁民生存空間；陳昆和表示南市種電早已達標，還不知節制，想開放台61線以西種電，根本是圖利廠商、向銀行搬錢，在地人應該要覺醒。

政府推動綠能政策，卻衍生業者種電與民爭地、影響農漁生計的問題，南市沿海地區原是綠營票倉，但因光電開發屢生爭議，支持者似乎有鬆動情形，對這次大選影響有待觀察。

這次七股區里長、社區發展協會、自救會、農漁會成員共32人自主發起公民連署活動，希望社會大眾及相關單位能「從七股看台灣」，正視問題嚴重性，大潭里長陳中正說，七股面積約11000公頃，就有2000公頃用來種電，根本是「亂糟糟」，應該要總量管制，要有管理機制，不該種電的地方就不要種，清洗面板是否會汙染環境也要說清楚，一個兼具養殖及觀光的好地方，不應該有那麼多光電場。

三股里長黃仙立說，近2、30年來七股可以說沒有任何好的重大建設，甚至都市計畫區範圍內也拿來用來種電，七股區竟占了全台綠電的20分之1，大家並非不支持綠能政策，但不能讓在地居民、漁民難生存；七股里長黃進士表示，講到這件事就令人「嚥氣」，政府推種電都沒有配套，當地里長都被蒙在鼓裡，讓人懷疑官商勾結，光電場東一塊西一塊，農路搞得滿目瘡痍，難道七股人是二等國民？

無黨籍立委參選人陳昆和說，台南市政府推凈零轉型，2030年目標再生能源發電量4.5GW，但今年就已經到4.3GW了，卻還要一直種電，是否要圖利廠商，七股種電總量全台第一，被破壞最慘，他在議員任內堅決反對台61線以西種電，而對手僅擋下約70公頃的大潮溝案，就自我標榜，在地人無法苟同。