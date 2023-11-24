沙崙智慧生活周 大台南會展中心展出循環能源新科技

2023沙崙智慧生活周今天起在台南市歸仁大台南會展中心東展區舉辦放3天，有產官學研60多個機構單位參展，要讓民眾瞭解、體驗各項循環能源、創新科技與實用解決方案。

這次展覽「沙崙智慧綠能主題館」攜手沙崙智慧綠能科學城進駐廠商參展，展示項目有科學城能源建設成果、永續碳管理平台、5D智慧維運管理系統及沙崙資安基地介紹等，呈現沙崙智慧綠能科學城在綠能、資安輿智慧秘技方面的成果。

這3天除展示各項綠能資訊科技，還有一些互動體驗活動，展覽期間每日前100名參與體驗民眾贈送禮物，相關訊息在沙崙智慧生活週FB公告。

市長黃偉哲表示，展出的許多包括電動公車設施、新穎又已應用在生活的內容，希望大家來參觀。

黃偉哲表示，台灣科技以及能源發展有許多功勞不可磨滅的推手，這次展覽除了展現最新的科研成果，也能夠讓更多人了解科技以及智慧能源的發展歷程，還有這些科技在生活上的應用與連結。

黃偉哲說，許多智慧科技都逐漸應用在日常生活，例如電動公車或是民用汽機車，能夠加入智慧裝置達到更加節能，或是讓服務駕駛更加安全的措施，希望產官學各界都能夠共同參與，讓更多「淨零碳排」的概念與發想能夠被看見。

他說，2024年在台南舉辦的台灣燈會，有一區完全使用綠電，藉由燈會這樣重要的民俗慶典，讓國內外民眾可以看到綠電科技應用的實踐。

活動除3天展覽規畫2場產業專題演講及1場產業交流，邀請產官學研專家參與，學習新知、認識未來發展趨勢，激發創新思維與交流產業因應之道，結交夥伴共創美好的生活。