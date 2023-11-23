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守護偏鄉38年！獲國際期刊肯定 媽祖醫院今天過生日

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，院長與病友（右一）一起切蛋糕感恩醫院照護偏鄉健康。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，院長與病友（右一）一起切蛋糕感恩醫院照護偏鄉健康。記者蔡維斌／攝影

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，適逢感恩節，院長吳錫金以感恩的心，感謝醫療團隊的努力，近年接連成立多個專科醫療中心，把醫院帶往AI智慧醫療領域發展，讓醫療相對困乏的雲嘉沿海地區，有了健康燈塔，最近更榮獲國際期刊Newsweek認證為全球最佳醫院排行22名，這是十分難得的成績，將來更朝打造高齡友善醫院方向前進，送給醫院及雲嘉鄉親最好的院慶生日禮物。

今天院慶包括雲林縣醫師公會理事長丁榮哲及北港鎮長蕭美文、元長鄉長李明明及衛生局副局長張翌君等人為醫院慶生，醫院除有醫療成果展，志工隊也推出長照友善市集，北港國中、南陽國小以精彩直笛及熱舞表演，為醫院慶生拉開序幕，中國醫藥大學北港分部學生以媽祖醫院供奉獨特的「先生媽」（醫生媽祖）回朝天宮娘家的過程，製作一支紀念影片送給醫院，作為醫院38歲的生日禮物，醫院充滿喜氣，熱鬧滾滾。

院長吳錫金說明近幾年來，醫院團隊的努力成果，他說，院方設有雲林縣唯一「高壓氧氣治療艙」，使創傷及一氧化中毒患者能在地就醫，同時邁向智慧精準醫療，引進IA腦中風動脈機械取栓技術、EBUS支氣管內視鏡超音波、畸形脊椎微創手術等，全方位提升科技與專業，打造更優質的醫療團隊，推動科技智能治療。

吳錫金說，針對雲嘉地區常見疾病，推出整合式照護服務，發展「微創手術、脊椎手術、無痛照護、疼痛超音波引導治療」等特色，並融入社區與長照，今年成立雲林第一間醫院內銀髮智能健身俱樂部，也在水林社區據點開辦銀髮健身俱樂部，跨科結合復健科、骨科、營養科、個管師等，為長者提供最優質、個人化、醫療專業的健康方案。

隨後吳院長帶領切蛋糕，並期許下一個未來，將持續引進先進設備和優秀人才，實踐打造「以病人為中心」的友善醫院為目標，落實高齡友善環境，開創教學中心等級的醫療團隊，扮演好雲嘉沿海偏鄉健康守護神，繼續贏得國際期刊肯定。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院分享過去一年的醫療成果。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院分享過去一年的醫療成果。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫長吳錫金和地方各界一起期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫長吳錫金和地方各界一起期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院表揚資深醫師。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院表揚資深醫師。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院開辦友善市集。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，醫院開辦友善市集。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，地方各界一起為醫院慶生，並期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，地方各界一起為醫院慶生，並期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，地方各界一起為醫院慶生，並期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）今天過38歲生日，地方各界一起為醫院慶生，並期許更美好的下一個未來。記者蔡維斌／攝影

微創手術 北港 中國醫藥大學

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