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北台南家扶義賣椪柑逾1500箱 她媒合400箱背後藏洋蔥

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶預計下月3日舉辦「家扶感恩行動--歲末創意市集」活動，至今仍近90萬元經費缺口，希望各界響應。記者謝進盛／攝影
北台南家扶預計下月3日舉辦「家扶感恩行動--歲末創意市集」活動，至今仍近90萬元經費缺口，希望各界響應。記者謝進盛／攝影

加入家扶扶幼行列逾30年曾任北台南家扶扶幼主委的鄭女勤，長期出錢出力關懷家扶業務，今上午帶領員工認購100箱家扶義賣椪柑，累計媒合逾400箱，希望喚起各界拋磚引玉籌措家扶寒冬送暖經費。

鄭女勤是台南新營佑生婦產科院長陳俊吉夫人，曾任台南縣婦女會理事長，30年前偶然接觸家扶中心受扶兒，長期默默關懷家扶弱勢迄今，去年獲知北台南家扶中心在義賣椪柑，二話不說認購100箱，今年加碼除今上午認購100箱，日前也發動朋友一起加入，累積媒合逾400箱。

北台南家扶中心說，鄭女勤民國82年加入北台南家扶扶幼委員會，95至98年間曾號召大台南婦女會(原為台南縣婦女會)認養竹筒，3年創造出逾300餘萬元竹筒零錢傳愛的奇蹟，迄今仍為家扶人津津樂道；家扶中心在舊館不敷使用時，鄭女勤更在家人支持下慷慨捐出100萬元協助新館設立，另顧慮家扶社工人員安全及訪視與義賣等需求，更發動捐車贈家扶。嘉惠無數兒少。

「家扶的孩子就像是咱的孩子。」鄭女勤說，自己小時候家境不好，對於經濟弱勢處境更能感同身受，自己稍有能力後，希望幫助家扶兒，她把家扶中心當成自己的家，生活的一部分，希望喚起各界更重視家扶。

北台南家扶中心表示，多年前每年獲東山果農伍國賢慷慨捐贈椪柑迄今，家扶中心發動椪柑義賣，去年有1200箱，今年累積迄今近1500箱，伍國賢今年也捐200箱，另外家扶每義賣1箱，從中捐100元「半買半相送」，愛心令人感動。

北台南家扶表示，預計下月3日舉辦「家扶感恩行動--歲末創意市集」活動，至今仍近90萬元經費缺口，呼籲民眾一起加入愛心行列，洽詢電話6324560。

鄭女勤長期出錢出力關懷家扶，今上午帶領員工認購100箱家扶義賣的椪柑，累計媒合逾400箱。記者謝進盛／攝影
鄭女勤長期出錢出力關懷家扶，今上午帶領員工認購100箱家扶義賣的椪柑，累計媒合逾400箱。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今年義賣椪柑累積逾1500箱。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今年義賣椪柑累積逾1500箱。記者謝進盛／攝影

台南 家扶中心 義賣 愛心 椪柑

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