正港野生味！官田水雉生態教育園區菱角豐收大爆棚

台南官田水雉生態教育園區占地約15公頃，區內種植約7公頃菱角營造友善棲地，因採粗放管理，加上前兩年因為旱象缺水，菱角田成長狀況不佳，每年約採收200台斤左右，今年一開始還受到炭疽病影響，園區人員評估不樂觀，沒想到第三賞鳥亭前的水池的菱角卻大爆發，採了3、400斤還有剩，以前「送人都不夠」，今年還可以買菱角助保育。

水雉生態教育園區主任李文珍說，園區菱角本就是營造棲地用，並不擔心收成好壞，每年清田時採收的菱角，多送給志工分享或「做公關」，數量有限，加上缺人力採收，只能一天一天慢慢做，有時靠著營隊活動時辦體驗幫忙，也曾雇採菱阿嬤「假日兼差」，但阿嬤覺得菱角量少，做起來沒有成就感，後來也婉拒。

李文珍說，前兩年又接連旱象，不只菱角長得差，連棲地營造都讓人傷腦筋，今年上半年仍缺水，只好引井水種植，但可能因水中帶有鹽分，4月種植的菱角生長狀況很差，又有炭疽病攪局，菱角出現裂果狀況，原本以為又要歉收，準備好平常心面對，沒想到卻有一池突然爆棚大豐收。

11月初採收時，發現菱角數量很多，成長狀況相當不錯，每天都能採收3、40斤，台積電月中舉辦活動需要數百斤，都能由園區產出支應，幾乎沒有施肥的狀況下還能如此讓人驚訝，李文珍判斷，下半年水源充足，加上園區鳥類生態豐富，排泄物就是天然肥料，才長得如此好，估計今年有近千斤產量，算是意外驚喜。

由於菱角豐收，除了園區體驗採菱活動外，也用來籌募園區經費，每捐助100元支持水雉保育，就送1包1台斤重的園區野生帶殼菱角，運送上可裝箱，大中小分別可裝30、16、4包，運費另計，可向園區洽詢。