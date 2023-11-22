台江國家公園保育珍稀植物 形塑原生種原中心
台江國家公園管理處保育園區珍稀植物及推廣原生植物適地綠化，啟動苗圃設置作業，今年試營運，以形塑台江地區原生植物種原中心。
台江國家公園管理處今天發布新聞稿指出，台江國家公園屬於濕地型國家公園，園區陸域範圍以潟湖、海埔地、濕地及離岸河口沙洲等地景為主，不同棲地類型對應海岸保安防風林、沙地及鹽地植物、魚塭周邊植物、紅樹林等植被相。
台江處長謝偉松說，原生植物經長期與當地環境調和，充分適應鄉土氣候條件，成為國家公園綠美化植栽最佳材料，台江處也落實珍稀植物異地復育策略，持續提供台江地區綠美化，營造原生植群及抵禦外來種入侵苗木。
台江處民國109年啟動苗圃設置作業，今年委由國立台南大學協助執行苗圃試營運，迄今培育喬木、灌木、藤本、草本等逾40種多樣原生植物苗木。
台江處表示，未來台江國家公園苗圃將落實台江地區珍稀植物種源保存、管理處據點綠美化苗木培育、社區家園守護圈原生植物適地綠美化推廣等3面向策略，以少量培育方式為育苗計畫主軸執行苗木培育工作，以形塑台江地區原生植物種原中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言