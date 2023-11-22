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台江國家公園保育珍稀植物 形塑原生種原中心

中央社／ 台南22日電

台江國家公園管理處保育園區珍稀植物及推廣原生植物適地綠化，啟動苗圃設置作業，今年試營運，以形塑台江地區原生植物種原中心。

台江國家公園管理處今天發布新聞稿指出，台江國家公園屬於濕地型國家公園，園區陸域範圍以潟湖、海埔地、濕地及離岸河口沙洲等地景為主，不同棲地類型對應海岸保安防風林、沙地及鹽地植物、魚塭周邊植物、紅樹林等植被相。

台江處長謝偉松說，原生植物經長期與當地環境調和，充分適應鄉土氣候條件，成為國家公園綠美化植栽最佳材料，台江處也落實珍稀植物異地復育策略，持續提供台江地區綠美化，營造原生植群及抵禦外來種入侵苗木。

台江處民國109年啟動苗圃設置作業，今年委由國立台南大學協助執行苗圃試營運，迄今培育喬木、灌木、藤本、草本等逾40種多樣原生植物苗木。

台江處表示，未來台江國家公園苗圃將落實台江地區珍稀植物種源保存、管理處據點綠美化苗木培育、社區家園守護圈原生植物適地綠美化推廣等3面向策略，以少量培育方式為育苗計畫主軸執行苗木培育工作，以形塑台江地區原生植物種原中心。

台江 國家公園 綠美化

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