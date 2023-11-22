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邁入25年 新港文教基金會「夢想新港特展」結合2場走讀

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，即日起至明年1月14日，在新港文化館25號倉庫及妙妙學棠展出。圖／新港文教基金會提供
嘉義新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，即日起至明年1月14日，在新港文化館25號倉庫及妙妙學棠展出。圖／新港文教基金會提供

新港文教基金會「夢想新港繪畫」比賽邁入第25年，特邀首屆得獎者林正尉擔任「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」策展人，展覽即日起至明年1月14日，於新港文化館25號倉庫及妙妙學棠展出，12月17日及明年1月7日將舉辦在地兩場走讀。

新港文教基金會董事長陳政鴻說，透過展覽見證一群為夢想努力奮鬥的小朋友們，回顧從首屆「彩繪新港 築夢踏實 從小開始」至今第25屆「期許新港的未來」，歷經4分之1世紀時光，感受到每一個時代，都有不一樣的變化。

策展人林正尉指出，共933件作品參賽，評審挑出99件作品獲獎，展覽以兒童視角為始，結合兒童及評審畫作、史料文獻、走讀地圖，聚焦於新港小鎮近百年的兒童歷史，也增設「玉瓊獎」獎，由旅外鄉親以母親黃玉瓊為名捐贈獎金。

複寫‧新港II邀多年擔任評審的莊玉明、陳哲、黃照芳、蔡瑞妙等藝術家共同呈現新港的夢想園地；今年更由在地藝術家蔡瑞妙的「妙妙學棠」為第二展場，蔡瑞妙擔任「說書人」角色，策劃12月17日及明年1月7日辦2場走讀。

蔡瑞妙說，2場走讀，將以新港百歲耆老蔡玉村先生的「少年日記」為藍本，透過物件展示回顧地方百年的生活路徑，引領參與者走上1940年代前後，一位新港志學青年的生活路徑，走讀形式打開新港的想像。

故宮院長蕭宗煌說，新港是他從小記憶的地方，小朋友們作為未來主人翁的角色，透過參與『夢想新港繪畫比賽』，用心描繪自己對故鄉的感受，培養孩子對家鄉的熱愛，激發他們仔細觀察家鄉土地。

嘉義新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，即日起至明年1月14日，在新港文化館25號倉庫及妙妙學棠展出，開幕日湧人潮。圖／新港文教基金會提供
嘉義新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，即日起至明年1月14日，在新港文化館25號倉庫及妙妙學棠展出，開幕日湧人潮。圖／新港文教基金會提供
新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，展覽結合兒童及評審畫作、史料文獻、走讀地圖，聚焦於新港小鎮近百年的兒童歷史為主軸。圖／新港文教基金會提供
新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」，展覽結合兒童及評審畫作、史料文獻、走讀地圖，聚焦於新港小鎮近百年的兒童歷史為主軸。圖／新港文教基金會提供
新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」今年增設「玉瓊獎」獎，旅外鄉親以母親黃玉瓊為名捐贈獎金，頒獎給獲獎學童。圖／新港文教基金會提供
新港文教基金會「複寫．新港II：夢想新港25周年特展」今年增設「玉瓊獎」獎，旅外鄉親以母親黃玉瓊為名捐贈獎金，頒獎給獲獎學童。圖／新港文教基金會提供

夢想 藝術家 蕭宗煌 故宮 畫作

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